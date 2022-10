Comerciantes del pulguero Tropicana podrán vender de nuevo tras meses sin trabajo

En el mismo lugar donde fueron multados varios comerciantes por vender ilegalmente en la calle tras el incendio que provocó el cierre del pulguero Tropicana, llegó un funcionario del condado Miami-Dade con una solución temporal.

“Logramos hacer un acuerdo con el pulguero y la ciudad de Miami, ahora le van a replicar las condiciones que tenían en el pulguero, no tienen que pagar depósito, y van a tener las mismas condiciones”, explicó Santander Arguelles, Director de Desarrollo Económico de Allapattah CDC.

Para Miriam Ramos, una pequeña negociante de la zona, la medida le parece “buena noticia, pero para mi no me convine ir y venir porque soy sola, no se las demás”.

Mientras que para Janet Berrios, quien es una pequeña empresaria, es distinto. “Sería muy bueno vamos a chequear, estamos contento con la ayuda de agradecemos por apoyarnos, era lo que queríamos y lo que queremos es eso trabajar. Estamos contento son buenas noticias para la gente que echamos palante”.

Y es para ellos estos últimos cuatro meses sin trabajo han sido verdaderamente duros.

“Es una buena noticia y eso que tengo mis permisos. No todas van a estar de acuerdo porque traer y llevar las cosas es muy incómodo”, advierte Odilsa Romero.

A pesar de la incertidumbre estos pequeños negociantes, dicen estar agradecidos y esperanzados por esta nueva oportunidad.

La idea ahora es que “van a estar con aire acondicionado cámara de seguridad y han sido flexible en ofrecer las mismas condiciones que en el Tropicana".