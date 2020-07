Colombianos siguen varados en Estados Unidos debido al COVID-19

Decenas de miles de colombianos quedaron varados en el exterior cuando el país sudamericano anunció que cancelaria los vuelos internacionales debido al coronavirus. Entre ellos, una madre que estaba de visita aquí en Miami y tenía programado regresar a principios de mayo.

Kelly Correa estaba de visita en Miami de Colombia cuando comenzaron los cierres por la pandemia y no ha podido regresar a su país. “Yo tenía pasaje para el 14 de mayo”, cuenta Correa. Ese boleto de avión era con Spirit quien le dio un reembolso por el vuelo. Luego, sacó otro boleto con American Airlines, pero dice que “la semana pasada me llamaron para cancelarme el vuelo nuevamente porque en Colombia el aeropuerto está cerrado”.

Colombia está tramitando vuelos humanitarios para personas en esta situación. Todo colombiano varado debe ir a https://www.cancilleria.gov.co/ y registrarse en el consulado más cercano. Kelly se registró en Miami, pero cuando se le acabaron los fondos aquí, un familiar se la llevó a Nueva York y tuvo que iniciar el proceso de nuevo. “Lo hice, aún estoy a la espera de que me contesten”, dice Correa.

El consulado de Colombia en Nueva York nos dijo “A la fecha, tenemos más de mil colombianos registrados que han manifestado su interés de regresar a Colombia.”

En su página, la cancillería escribe que han realizado “110 vuelos de este tipo” en todo el mundo, regresando a “más de 15.500 connacionales”

A Correa, se le vence la visa de turista el 7 de julio, teme quedarse de manera ilegal en el país y dice que no tiene fondos para solicitar una extensión del permiso de estadía. El consulado en Nueva York no pudo decirnos de cuánto sería la espera, pero aseguró que “Casos especiales como los que usted menciona están siendo priorizados para que retornen a Colombia”.

Correa dice que la incertidumbre ha sido horrible. “He tenido crisis depresivas, he llorado, he tenido días buenos, días malos, como todo, estar sin tu familia es una cosa y en estos momentos donde me hubiese gustado estar con ellos para aprovechar este tiempo en casa”, dice.

En Colombia, le esperan su esposo y dos hijos de 9 y 15 años. El más chiquito le manda mensajes grabados diciendo “queremos estar contigo, te amo”. Correa dice que el pequeño no entiende la magnitud del tiempo y le dice “mami será que tú te vas a quedar en ese país y yo no te voy a ver más”.

El consulado de Colombia en Nueva york nos dijo que la programación de los vuelos se aprueba desde Colombia. Los viajeros tienen que correr con los gastos del boleto de avión luego que sean notificados de que han sido seleccionados para uno de los vuelos. No se sabe cuándo volverán a abrir los vuelos internacionales en Colombia, pero Kelly tiene ese segundo pasaje de American abierto.