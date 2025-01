Colombianos en el sur de Florida viven retrasos con los trámites en el consulado de Miami

Frustrados y desvelados aseguran estar cientos de colombianos que tienen que trasnochar a las afueras del consulado de Colombia para realizar cualquier trámite migratorio, ahora ante el temor de las deportaciones de la nueva administración de Donald Trump.

Berenice, una colombiana preocupada por los retrasos en los trámites dice que es "muy triste que tenga que llegar uno, hay gente que llegó ayer a las 10:30 de la noche sentada para coger cita de primera, la segunda dos y tres de la mañana y no vamos alcanzar porque solo reciben una cantidad de personas."

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

Y es que ante la tensión diplomática que vivió el país con EEUU, luego que el presidente Petro se viera obligado a retroceder en su decisión inicial de rechazar aviones militares con deportados desde Estados Unidos, ha crecido el miedo en la comunidad colombiana que intenta mantener actualizado sus documentos migratorios.

"Esto es inconcebible, estamos en la edad de piedra nuevamente, llegué a las 4 de la mañana como estamos para atrás, tanta tecnológica, esta es la imagen que estamos dando", apunta Nilsa Castaño.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Ante el creciente temor de las deportaciones el consulado ha informado en sus páginas sociales una guía con recomendaciones para los migrantes en el país, pero aún no ha resuelto el problema de las largas filas para los que deseen realizar cualquier trámite migratorio.

"Es imposible que el consulado la gente del gobierno no tenga en cuenta que no todo el mundo que vive en Miami y algunos están desde las 11 de la noche no se justifica que para un trámite tan simple como renovar un pasaporte no se justifique que nos hagan perder un día de trabajo y una noche de sueño", considera Blanca Peña.

Tratamos de buscar respuestas con el consulado de Miami, llamando al número que ponen en línea y hasta adora no recibimos ningún comunicado.