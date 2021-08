Colapsan funerarias en Palm Beach por COVID-19

Es lógico que con un sistema hospitalario a casi capacidad completa y un aumento en las muertes por el COVID-19, las funerarias sienten este aumento. Entre el día de ayer y hoy la funeraria Palms West Funeral homes ha recibido al menos cuatro casos de servicios que se realizarán en donde las personas murieron por COVID.

Sot Julian Almeida de Funeraria Palms West, dice: “Hay gente que ha llamado desde el hospital para hacer arreglos antes de tiempo porque creen que su familiar va a morir de COVID”.

El vicepresidente y dueño de esta funeraria nos comentó que desde julio del año pasado hasta la fecha han tenido mas de 150 servicios funerarios de personas que murieron por COVID, un promedio de 11 por mes.

“No no es un caso único todas las funerarias están a un punto de que tienen que decidir si siguen andando o probablemente decirle al público que estos días no puedo aceptar porque no tenemos espacio”.

Almeida aseguró que está tratando de aumentar su capacidad de refrigeración, incluso el crematorio funciona todo el día. La funeraria, por medio del embalsamiento del difunto, intenta ayudar a aquellas familias que no pudieron ver a su ser querido en el hospital antes de morir

“Al cuerpo entonces se le quita el virus y la familia puede estar con su familiar ahí, tranquilos y pasar ese tiempo que necesitan pasar por todo lo que ha pasado”.

Si bien todos los muertos no son por COVID-19, en la funeraria nos dijeron que la mayoría de aquellos que han fallecido por el virus no estaban vacunados y hacen una importante recomendación.

“Hay que fajar esa batalla lo que yo sugiero es vacunate, use una máscara si puedes deja ese orgullo”

Actualmente en esta funeraria no hay un número limitado de personas que puedan acudir a los servicios funebres y el uso de la mascarilla es recomendado.