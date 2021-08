Colapsa parcialmente techo en edificio que había sido evacuado en Miami-Dade

Las autoridades están investigando el martes el colapso parcial del techo de un complejo de apartamentos de Miami-Dade que había sido evacuado el mes pasado debido a la caída de otra parte del techo.

Decenas de familias fueron desplazadas el 15 de julio del condominio Lakeview Gardens, tras otro colapso parcial del techo.

Al lugar se desplegó un grupo de ingenieros e investigadores de Miami Dade para determinar lo que pudo causar el colapso en el edificio con 47 años de antigüedad y que ya había pasado la recertificación de los 40 años.

En julio, la alcaldesa de Miami Dade, Daniella Levine Cava, llegó hasta la escena y aseguró que la Cruz Roja estaba ayudando a alojar a los residentes del condominio a los que se les prohibió ingresar a la instalación.

Las autoridades evacuaron a los residentes el mes pasado mientras se evaluaba la integridad estructural del edificio.

El primer colapso parcial del techo ocurrió a sólo tres semanas de la tragedia en Surfside.

"Yo no me siento segura de entrar al edificio ahora hasta asegurarme que no haya ningún problema con el edificio", dijo entonces Kaylie Vega, una de las residentes afectadas.