Cobertura de equipo: Nicole deja lluvias intensas e inundaciones en Florida

En Fort Pierce a esta hora todo transcurre con total tranquilidad, el acceso esta playa ha sido restringida para los residentes locales debido a que la ciudad ha estado trabajando en arreglar los daños que dejo el paso de este sistema.

La tormenta pasó y de inmediato la ciudad de Fort Pierce se puso manos a la obra para limpiar todos los escombros que dejo Nicole.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

El paso del huracán provocó que miles de residentes se quedaran sin electricidad en esta zona la noche del miércoles debido las potentes ráfagas de viento.

Una de las comunidades más afectadas fue la que está al lado del Indian River, esto río se creció causando que toda esta agua saliera a esta calle. Los residentes no podían salir se sus casas. Los vientos tambien causaron que arboles cayeran al suelo y que hasta un bote se hundiera.

La tormenta tropical Nicole deja inundaciones tras su paso por el condado de Broward

Las ciudades de Stuart y Port St. Lucie tambien reportaron calles inundadas y árboles caídos, pero sin mayores inconvenientes.

La buena noticia es que los puentes que conectan con las islas y fueron cerrados por el alto oleaje, han sido reabiertos, pero sin acceso a las playas para el público.

Las playas de la ciudad reabrirán mañana y se espera que las clases regresen con normalidad el lunes. La jornada de limpieza continua para los residentes de este sector mientras las autoridades continúan trabajando en restaurar todo el tendido eléctrico.

Marejadas causan destrucción en zonas costeras

A pesar de que Nicole tocó tierra a 90 millas de aquí, entre sus estragos, está la causa que el muelle más largo del sur de la Florida quedara casi completamente destruido.

Anglin fishing el icónico muelle de “Lauderdale by The Sea” amaneció este jueves partido en dos, la fuerza de la marejada ciclónica de Nicole no tuvo piedad y colapso parcialmente la estructura.