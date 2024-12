Cliente cuestiona bloqueo de cuentas en Wells Fargo; el banco responde

Hace un año, Telemundo 51 reportó en exclusiva, casos de cubanos que denunciaban el bloqueo temporal de sus cuentas bancarias por parte de Wells Fargo. Hoy, un nuevo cliente asegura haber enfrentado la misma situación, con interrogantes sobre los procedimientos de la entidad financiera.

Liván Quintana, cubano naturalizado en Estados Unidos, relata que el pasado 7 de diciembre descubrió que las cuentas conjuntas que comparte con su esposa habían sido bloqueadas sin previo aviso. “Cuando entro a mi cuenta, solo aparecía la cuenta de checking y savings de mi hija, pero no aparecía la cuenta conjunta con mi esposa”, declaró Quintana.

Según explicó, en febrero de este año había sido contactado por el banco para verificar su estatus migratorio y se le requirió firmar una declaración jurada en la que confirmaba no haber sido miembro del Partido Comunista de Cuba ni tener familiares en dicha organización política a los que enviará dinero.

Sin embargo, Quintana destaca que nunca se le solicitó documentación de su esposa, también cubana naturalizada. Diez meses después, asegura que el bloqueo de sus cuentas tomó a la familia por sorpresa.

Este caso no es aislado. Según múltiples reportes en redes sociales, varios clientes de origen cubano han enfrentado situaciones similares en los últimos meses, en el marco de un proceso de verificación de identidad y estatus migratorio que Wells Fargo implementa desde hace más de un año.

En un comunicado oficial, el banco indicó: “Según los requisitos de sanciones de los Estados Unidos, debemos retener cierta información y documentación para clientes afectados. Nos comunicamos con esos clientes y les ofrecemos tiempo y apoyo para recopilar la documentación necesaria".

La entidad subraya los esfuerzos implementados para ayudar a los clientes afectados y minimizar el inconveniente para ellos pero insiste en que “si un cliente no proporciona la información solicitada, nuestras obligaciones de gestión de riesgos pueden requerir que restrinjamos la cuenta o terminemos la relación con el cliente”.

Regulaciones actuales de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) exigen a los bancos verificar la condición migratoria de clientes provenientes de países sancionados, como Cuba, aunque no establecen un protocolo único para llevar a cabo este proceso.

Esto genera incertidumbre entre clientes como Quintana, quien señala que el procedimiento carece de transparencia y comunicación adecuada: “¿Qué hubiera pasado si el día 7 no me doy cuenta de que mi cuenta estaba congelada y me doy cuenta el 13 o el 14? (…) Que les hablen a sus clientes no solamente de sus deberes, sino también de sus derechos”, afirma.

Hasta ahora, Wells Fargo no ha revelado cuántos clientes han sido afectados ni ha proporcionado una fecha estimada para completar este proceso de revisión. Sin embargo, la entidad insiste en que las comunicaciones con los clientes potencialmente impactados, se realizan de manera oportuna y por correo postal, cuando es necesario.