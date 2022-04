Claves para comprar vivienda por primera vez

Expertos dicen que los bajos intereses de los últimos dos años dispararon la demanda de casas. La razón por la que hoy el interés actual ha subido. Ahora si va a comprar su vivienda por primera vez, la clave, dicen, es la preparación.

La locura del mercado de bienes raíces a nivel nacional continúa dándole dolor de cabeza no solo a los que rentan, sino a los que ahora quieren comprar una casa.

Cesar García, quien está en proceso de comprar una casa por primera vez, dice:

“Para estar más cómodo con mi familia, para que no me puedan botar de una renta, o subirme la renta el doble cuando les de la gana quiero una casa personal para nosotros”

Cesar García me dice que este año se vio obligado a dar el pasó de comprar por el bien de su esposa e hijos sin pensar que el interés del préstamo a 30 años que le aprobarían podría llegar hasta el 6 por ciento.

“Si piden 800, tú tienes que darle 850 para comprarte una casa, porque hay ofertas que están sobrepasando lo que están pidiendo las personas. Y nada, hoy vimos una, vamos a ver qué pasa”.

Un problema que están enfrentando muchos potenciales compradores, sin contar a las personas que necesitan ayuda monetaria, que según expertos abarcan al menos el 17 por ciento de los competidores en el mercado.

Margarita Navarro, corredora de bienes raíces, dice:

“En los últimos dos años los intereses estuvieron bien bajos y por eso el mercado se activó bastante, vimos muchos compradores, y por eso el inventario de las casas comenzó a bajar”.

Sin embargo, usted también puede optar a las siguientes ayudas:

El programa para compradores de vivienda por primera vez de la ciudad de miami, el HPA del condado Broward, el programa de préstamos PHCD de Miami Dade, y el Florida Assist a nivel estatal.

“Hay uno que se llama FHA, first time home buyer, que acepta el down payment más bajo, empieza desde el 3.5. De ahí le sigue el convencional que pueden empezar con un down payment del 5 por ciento”, dice Navarro.

Margarita Navarro de Compass Florida afirma que en este momento los vendedores controlan el mercado y que regularmente están ganando las ofertas en efectivo, pero si hay esperanza para aquellos que requieren asistencia del gobierno.

“Asesórese bien, tenga buen efectivo, tenga buenos ahorros, y también sepan mandar bien la oferta”, dice Navarro.

“Vivir el sueño americano, la idea de tener tu propia casa, se puede al menos en este país se puede”, dice García.

De nuevo es muy importante saber que, aunque este en desventaja en relación con compradores con efectivo. Los vendedores pueden favorecer a un comprador con familia y en ese caso tener un buen agente inmobiliario que lo asista con el proceso de los préstamos.