Clases de natación infantil buscan prevenir más ahogamientos 

En una piscina de una casa de Coral Gables, bebés tan pequeños como 6 meses de edad aprenden a darse vuelta, flotar y sacar la cara del agua para respirar en caso de que se caigan a la piscina. Niños mayores también aprenden a nadar hasta la orilla luego de estabilizarse. Es parte de un programa de recurso de natación infantil o ISR por sus siglas en ingles. “Nosotros no solamente les enseñamos a nadar a los niños, sino lo más importante que es flotar. Poder salvarse ellos mismos”, cuenta Elisa Hernández-Montero, instructora de ISR y dueña de www.somiisr.com

El curso consiste en clases 5 días a la semana por 10 minutos diarios porque dicen que después de ese tiempo baja el nivel de aprendizaje de los bebés. Es un compromiso que hizo la enfermera practicante Paola Hoover cuando su hija tenía 6 meses, pero admite que dejó de ir hasta que una tragedia la impulsó a volver. “Una empleada sufrió una pérdida de su bebé que se ahogó y enseguida , no, tenemos que empezar de nuevo, ella tiene que saber nadar”, dice Hoover

El año pasado, 99 niños se ahogaron en la Florida, que es el estado donde más niños mueren de esta manera. En lo que va de este año, 53 niños ya se han ahogado. Incluyendo un niño de 8 años que recientemente entró al patio de un vecino en Fort Lauderdale que estaba cercado, otro niño de 4 años que se ahogó en mayo y un bebé de un año que se ahogó en la piscina de su casa de Margate en abril.

Elisa dice que esas cifras no cuentan los niños que casi se ahogaron pero no murieron. Como una niña que recientemente fue rescatada de una piscina y resultó ilesa. Mason Brown no corrió con la misma suerte. Tenía un añito cuando en julio del 2017 se cayó a la piscina de su casa de North Miami. “Logró salir por tres puertas, incluyendo una corrediza,” dice su padre Randy Brown quien encontró al menor en el agua. Mason terminó con una grave lesión cerebral que requiere constante tratamiento.

Buscando prevenir que otras familias pasen por lo mismo, Randy Brown se convirtió en instructor de ISR en North Miami. “He recibido llamadas de madres que están en el hospital con sus hijos porque casi se ahogan y quieren que aprendan a nadar”, cuenta Allison Hult, una instructora de ISR en Boca Raton quien dice que un bebé de 30 libras puede ahogarse en 30 segundos así que cada segundo cuenta. “Tomar un curso de Resucitación Cardiopulmonar también puede ser clave en caso de emergencia”, dice Carla Coolman, portavoz de la Comisión de Productos del Consumidor o CPSC.

En la Florida, las piscinas deben tener barreras de protección para evitar estas tragedias como cercas, mallas o sensores en las puertas. Tanto estás barreras como los cursos de natación no reemplazan la supervisión de un adulto.

Para una lista de instructores locales que ofrecen clases de ISR visita esta página

Los instructores de ISR dicen que ofrecen becas para quienes no puedan pagarlas.

Aquí también hay una lista de clases de natación locales que son gratuitas o son de bajo costo.

