Clandestinos da la cara y confirma arresto en Cuba

Andy Prada, un residente de Santiago de Cuba en la provincia de Oriente, es presuntamente el primer arrestado en Cuba, que forma parte de “Clandestinos”.

Desde el lunes está arrestado y lo tienen incomunicado. La familia está desesperada porque no están dando información y no dejan que la familia lo vea”.

Así lo confirmo Berardo Hernández en exclusiva a su canal 51. Hernández radica en el sur de Florida y dice ser uno de los tres administradores de la página en la red social Facebook, quienes hasta el momento no han hablado públicamente.

“No estamos vinculados a ninguna organización. Simplemente lo que hace Todos Somos Clandestinos es tener una voz fuera de los que están haciendo en Cuba”

“Todos somos Clandestinos” surgió hace solo semanas. Su popularidad a través de las redes sociales ha sido inesperada. Cuenta ya con unos ocho mil seguidores y aseguran no ser un grupo político. Tampoco un movimiento de oposición, solo son receptores de vídeos que muestran actos disidentes dentro de la isla.

“Ellos toman su iniciativa...ellos son los que hacen...nosotros solamente los apoyamos”

Según Hernandez, la familia de Prada está pidiendo ayuda del exterior para su pronta liberación.

“Este muchacho es un muchacho...es un lobo solitario. O sea, él no tiene nada que ver con nada. El simplemente hizo lo que están haciendo muchísima gente en Cuba”

Las acciones disidentes ocurridas en varias provincias de Cuba en los últimos días y vistas a través de vídeos subidos a la página de “Todos somos Clandestinos”, como el más reciente, realizado en Santa Clara la noche de este jueves. Cuya acción parece denunciar a delatores y personas afines al gobierno. Hechos que parecen estar poniendo en jaque al régimen de Cuba el cual se ha hecho eco de estas acciones.

“El principal temor que tienen ellos es que no tienen una cabeza. No tienen una cabeza a la que puedan cortar. A la que puedan chantajear. A la que puedan hacerle algo. No hay cabeza. Ni siquiera aquí. Recuerda como dice el nombre:” Todos somos clandestinos”.