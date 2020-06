Ciudad de Miami pondrá multas por no usar mascarillas

Hortensia Salatayud apoya que la ciudad de Miami ponga multas a las personas que no utilizan multas sin mantener distanciamiento social. Sus dos hermanos están ingresados en el hospital Baptist, uno al borde de la muerte.

“Tienen que tener familia como yo dos hermanos en el hospital para darse cuenta de lo malo que es esto”, dice.

A otros les preocupa las penalidades que pudieran alcanzar hasta $500 para aquellos que violan la regulación repetidas veces.

La Ordenanza de Emergencia que aprobó la comisión indica las siguiente penalidades por no utilizar coberturas faciales en lugares públicos donde el distanciamiento social "no es posible o no se practica".

En la primera violación, la policía le dará una advertencia, la segunda una multa de $50.00 la tercera de $150.00 y la cuarta de $500.00 sin cumplir la ordenanza pudiera ser arrestado.

En el condado de Palm Beach hubo protestas en una reunión de la comisión, cuando después de una larga debate votaron a favor de multas de $250y luego $500 para aquellos que no utilicen máscaras en público.