Ciudad de Miami aprueba legislación para legalizar algunas construcciones

La ordenanza que ayudará a legalizar muchas propiedades en la ciudad de Miami fue aprobada como un programa piloto, gracias a una residente de Allapatah que no se dio por vencida hasta que logró una solución para el problema de ilegalidad de su casa.

La mujer comenzó su lucha con la ciudad de Miami por no perder su propia casa cuando el departamento de construcción le informó que la estructura estaba demasiado cerca a la línea de la propiedad.

Zahary Pacheco, una propietaria de Miami, explica que en su problema con la casa no había otra "solución que mover esta parte de la casa por 15 pulgadas, 15 pulgadas que me costarían mucho, que sería un costo exhorbitante, costaría aparte de la demolición, hacer hurricane straps, las paredes".

Costo con que ella no podía permitirse, pues la casa estaba así desde que la compró en el 2005 y nadie le alertó que había un problema, ella argumentaba que la construcción se hizo con permisos pero no había prueba.

La Comisión de Miami reconoce los problemas del departamento de construcción. La Comisionada de Miami, Sabina Covo, explica que "hay muchos records que por ejemplo no se encuentran, hay planos que no son acordes cuando ocurrió el Huracán Andrew se perdieron muchos folios que se han tratado se recuperar no estamos digitalizados".

Y por estas fallas pagan los propietarios reconoce la comisionada Covo, quien relata que muchos "llegan aquí llorando porque creen que van a perder sus casa ... es que hay personas que están recibiendo multas por no estar dentro del código pero en el momento que ellos recibieron su casa o la compraron hace muchísimos años estaban dentro de código".

El Comisionado Manolo Reyes que no pudo estar presente auspició la ordenanza que fue finalmente aprobada para darle a los propietarios una oportunidad de legalizarse.

Con ciertos requisitos, el programa de amnistía de entradas de las casas exige que:

-El propietario debe tener el título durante los últimos 5 años.

-La propiedad debe ser una vivienda unifamiliar o un dúplex legal.

-La estructura no debe estar a menos de 3 pies de la línea de la propiedad.

-El derecho de paso público debe estar formado por un 34% de zona verde.

-Deben presentarse los planos y aprobarse el permiso.

La ordenanza fue aprobada como programa piloto y expira en un año. Si funciona entonces será extendido como un programa permanente, la comisionada señaló que tienen que buscar otras soluciones para solucionar el problema.