Ciudad de Doral proclama día de los derechos humanos y reconoce a personas que luchan en su favor

Ante la consolidación de los regímenes dictatoriales en Cuba, Venezuela y Nicaragua se ha profundizado la crisis de violación constante de los derechos humanos, muchas de esas víctimas han llegado hasta EEUU a ciudades como el Doral, donde se ha proclamado “El 10 de diciembre como el día de los derechos humanos”.

Zarai Maza, directora ejecutiva de la organización Guardianes de Derechos Humanos, refiere que "ha sido una lucha muy difícil en particular. Llegué a este país en condición física muy difícil, no podía moverme producto de la persecución del gobierno de Venezuela en mi contra por ser defensora de derechos humanos en Venezuela".

"Somos una comunidad que tiene muchas personas que han emigrado acá que vienen de países donde esos derechos se le han quitado", reflexiona la alcaldesa de la ciudad de Doral, Cristy Fraga.

Y por eso radica la importancia también de reconocer a los que desde el exilio forzado siguen luchando para que prevalezcan los derechos humanos en los países más vulnerables.

Maureen Porras, concejal de Doral, explica que "para nosotros es importante que el mundo sepa que estamos en apoyo y con todas las víctimas de esas violaciones".

Denis Arce, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos," el reconocimiento del día de los derechos humanos en la ciudad de Doral implica un compromiso para la ciudad ".

"Con respecto apoyar a los países y las víctimas donde la situación de derechos humanos es considerada como una crisis, estamos hablando de los países en dictadura como Venezuela, Nicaragua y la dictadura de Cuba que lleva más de 60 años".

Ante el panorama desolador que se vive en Cuba, Venezuela y Nicaragua donde los regímenes comunistas han recortado todas las libertades, reprimiendo a diario a sus ciudadanos el llamado es a ser fuertes y perseverantes. "Yo les digo que no se rindan la lucha es constante, difícil, pero directa y no nos rendimos aunque pudimos hacer una nueva vida y olvidarnos del pasado, seguimos luchando por todas esas voces que no son escuchadas".