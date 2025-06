Citizens Insurance reduce el número de pólizas en el estado de Florida

El número de pólizas de Citizens Property Insurance Corp. cayó por debajo de las 800,000 la semana pasada y se proyecta que se reduzca a menos de 654,000 para finales de año, según declaró el miércoles el máximo ejecutivo de la aseguradora estatal.

Citizens contaba con 777,592 pólizas el viernes, la cifra más baja en un período comparable del año desde junio de 2021, según datos publicados en su sitio web. El total del viernes también disminuyó respecto a las 820,882 pólizas de la semana anterior, en medio de lo que se conoce como un programa de "despoblación" destinado a trasladar a los clientes al mercado privado.

Con el inicio de la temporada de huracanes el 1 de junio, la migración al mercado privado se ralentizará en los próximos meses, pero se espera que repunte en otoño.

"Nuestro número de pólizas va a aumentar gradualmente ahora, durante la temporada de huracanes", declaró el miércoles Tim Cerio, presidente y director ejecutivo de Citizens, a los miembros de la Junta de Gobernadores de Citizens. No se están contratando pólizas, y sí hay nuevos clientes. Pero proyectamos que una vez que se reanuden en otoño, esa cifra disminuirá. Esperamos, tocamos madera, tener poco menos de 654,000 pólizas (a finales de año)”.

Citizens se creó como una aseguradora de último recurso, pero se convirtió en la mayor aseguradora de Florida en los últimos años, ya que las aseguradoras privadas perdieron clientes y aumentaron las tarifas debido a problemas financieros. Los líderes estatales han buscado durante mucho tiempo contener el número de pólizas de Citizens, al menos en parte debido a los riesgos si Florida se ve afectada por uno o varios huracanes importantes.

Citizens alcanzó los 1.4 millones de pólizas en 2023, pero la cifra ha disminuido constantemente debido al programa de despoblación y las mejoras en el mercado privado.

Cerio afirmó que las mejoras están vinculadas a los cambios aprobados durante una sesión legislativa especial de 2022 que ayudaron a proteger a las aseguradoras de costosas demandas.

“La recuperación está ahí”, declaró Cerio el miércoles. Se observa cada vez más competencia en el mercado, lo cual beneficia a los floridanos. Es positivo para Citizens y promueve una Citizens más pequeña para que podamos retomar nuestro rol como aseguradora de último recurso.

Sin embargo, los críticos de la ley de 2022 argumentan que se inclinó demasiado a favor de las aseguradoras y que impidió que los propietarios de viviendas pudieran demandar a las compañías por reclamaciones denegadas injustamente. Esta primavera, la Cámara de Representantes de Florida intentó, sin éxito, revisar una parte clave de la ley relacionada con los honorarios de los abogados.

Antes de la ley, Florida contaba con lo que a menudo se describe como un sistema de honorarios de abogados "unidireccional" para los seguros de propiedad. En esencia, esto significaba que si un asegurado demandaba con éxito a una aseguradora por una reclamación denegada injustamente, esta sería responsable de pagar los honorarios de los abogados del asegurado.

La ley eliminó los honorarios unidireccionales, haciendo que cada parte fuera responsable de sus propios honorarios. Esta primavera, la Cámara de Representantes quería adoptar lo que a veces se describe como un sistema de honorarios de "quien pierde, paga". Si un asegurado demanda a una aseguradora, el juez otorgaría los honorarios de los abogados a la parte que prevaleciera en el caso.

El líder de la mayoría de la Cámara, Tyler Sirois, republicano por Merritt Island, declaró en abril que la propuesta de la Cámara crearía "equilibrio". Sin embargo, el Senado se negó a aprobar la propuesta y esta fracasó. “Facilitamos demasiado a las aseguradoras retrasar, rechazar y pagar menos de lo debido las reclamaciones”, declaró Sirois en aquel momento.

Cerio afirmó que las mejoras en el mercado han provocado una disminución en el número de nuevas pólizas que llegan a Citizens, mientras que el programa de despoblación ha provocado que un gran número de clientes se trasladen periódicamente a aseguradoras privadas. A través del programa, las aseguradoras pueden solicitar la aprobación de los reguladores estatales para contratar lotes de pólizas que les resulten atractivos.

Por ejemplo, la Oficina de Regulación de Seguros estatal aprobó la semana pasada la contratación de pólizas por parte de tres aseguradoras: Patriot Select Property and Casualty Insurance Co., Mangrove Property Insurance Co. y Slide Insurance Co., según los registros estatales.

Sin embargo, el programa de despoblación puede generar mayores costos para los clientes que se trasladen a aseguradoras privadas. Esto se debe a una ley que exige a los clientes de Citizens aceptar ofertas de cobertura de aseguradoras privadas si estas se encuentran dentro del 20% del costo de las primas de Citizens. Por ejemplo, si un propietario recibiera una oferta de cobertura de una aseguradora privada un 19 % superior a la prima de Citizens, tendría que aceptarla.

Mientras tanto, los reguladores aprobaron en febrero aumentos de tarifas para los clientes de Citizens.

El miembro de la Junta de Gobernadores de Citizens, Charlie Lydecker, afirmó el miércoles que el sistema de seguros se ha "fortalecido gracias a las reformas" de la ley de 2022. Sin embargo, añadió que el siguiente paso es que los consumidores se beneficien.

"No creo que nuestros clientes, los consumidores, se sientan afectados hasta que las tarifas y las primas se estabilicen", declaró Lydecker. "Y ese sería mi objetivo: que las primas se estabilicen".