Reabren el viaducto Rickenbacker tras retirar paquete sospechoso

Un paquete sospechoso fue retirado del viaducto Rickenbacker y el tráfico fue reabierto en dirección este, tanto a vehículos como a peatones, según informó la policía de Miami.

El cierre de la vía que conecta con Key Biscayne, se mantuvo desde el mediodía mientras revisaban el paquete y aseguraban que no había peligro en el lugar.

Unidades de la policía y bomberos se encontraban en la zona. Se pide a los conductores que eviten el área.

"El paquete se ha considerado seguro y reabriremos el tráfico en dirección este en el viaducto Rickenbacker en breve. Gracias a todos por su paciencia", publicó la policía de Miami, cerca de las 2:30 p.m.

