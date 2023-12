Investigan caso de choque y fuga en avenida 27 de Miami: cierran accesos a la autopista 836

La policía de Miami investiga un caso de atropello y fuga ocurrido cerca de las rampas de acceso a la autopista Dolphin (836) desde la avenida 27 en el noroeste (NW), lo que mantiene la vía cerrada, desde temprano este viernes.

La policía dijo que debido a la búsqueda de un sospechoso involucrado en un choque y fuga, con serias heridas, había cerrado un tramo de la 836, que pocos minutos después fue reabierto.

De acuerdo con la policía el conductor o conductora de un Chevy SUV negro corrió de la escena a pie, por lo que se mantiene una búsqueda en la zona.

TRAFFIC ALERT: NW 27 Avenue remains closed between NW 11 and 14 Street. The closure includes on and off ramps on 27 Avenue. MV pic.twitter.com/aT0cAibE8W