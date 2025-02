Cierra abruptamente un salón de estética que dejó a clientes buscando respuestas

Decenas de clientes de una conocida empresa de depilación y remoción de tatuajes con láser dicen que de la noche a la mañana la compañía cerró, dejando en limbo a clientes que habían pagado o financiado paquetes de servicios ilimitados.

En un video promocional, uno de los dueños de la empresa de depilación con láser y remoción de tatuajes Body Details muestra como él mismo se atendió en su sede de Pembroke Pines. Local que ahora está cerrado junto a su sede principal en Boca Ratón, al igual que su local en Fort Lauderdale y los otros 3 centros que operaban en el sur y centro del estado.

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

Jesus Marcano, cliente de Body Details, dice que nunca imaginó "que iba a pasar lo que pasó", que de la noche a la mañana los clientes encontraron que el negocio había cerrado.

Sherri Ahern, otra clienta de Body Details, dice que pagó 2 mil dólares para removerse un tatuaje, dice que se enteró porque le seguían cancelando las citas y ya nadie contestaba sus llamadas.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

La queja principal de los clientes es la falta de comunicación. Muchos dicen que llegaron a sus citas y encontraron el local cerrado sin ni siquiera un cartel en la puerta.

Decenas de clientes ventilaron sus quejas en páginas como la plataforma REDDIT y la procuraduría general del estado dice que recibio ‘30 quejas relacionadas con Body Details, LLC desde enero del 2024’ que ‘están bajo revisión activa’.

Entre ellas, la de Jesus Marcano, quien remarca: "Yo escogí esa empresa porque ellos fueron los únicos que me daban una cantidad de sesiones ilimitadas".

Marcano dice que por esa garantía, financió 4500 dólares por las sesiones, pero sólo llegó a usar 7. Cuenta que logró llegar a un acuerdo con su prestamista, pero no antes de pagar más 2 mil dólares.

Jesus Marcano, cliente de Body Details, explica que" no es que me devolvieron sino que simplemente lo que me quedaba a pagar ya no lo tengo que pagar".

En un comunicado los dueños de Body Details dijeron que la empresa ‘cerró repentinamente la Navidad pasada después de pasar los cinco meses anteriores en bancarrota’, según Claudio Sorrentino y Bryan Ballejo, de Body Details, LLC.

Según esta orden judicial, la empresa había estado en una bancarrota o capítulo 11 hasta ese entonces. Y pasó a un capítulo 7 el 23 de diciembre del año pasado.

Sean Cordero, un abogado de bancarrota que no está relacionado al caso y que trabaja para Patrick L. Cordero, explica cuál es la diferencia. "Un capítulo 11 o bancarrota es una reorganización de las deudas ¿Qué sucede? Que la corte va a tomar, o sea, es dueño de la empresa o del negocio y ellos van a hablar con cada acreedor para ver si ellos pueden negociar, llegar a un acuerdo, un plan de pago".

Cordero dice que, durante ese periodo de reorganización, la compañía puede seguir operando, pero cuando una corte convierte la bancarrota a capítulo 7, las cosas cambian.

Los dueños de Body Details dijeron: "Cuando el caso de bancarrota se convirtió en liquidación, nos despidieron inmediatamente, junto con todos los demás empleados. Solicitamos varias veces que nos permitieran contactar con nuestros clientes pero los abogados de bancarrota nos lo negaron, diciendo que ya no podíamos hablar en nombre de la empresa’.

Agregaron que "un grupo de inversores independientes está intentando ahora comprar los activos de Body Details para salir de la quiebra, con el objetivo de reabrir locales para seguir atendiendo a los clientes", explicaron Claudio Sorrentino y Bryan Ballejo, de Body Details, LLC.