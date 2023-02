Ciclista quedó herido tras ser atropellado por auto que lo abandonó en Key Biscayne

La búsqueda de un conductor que atropelló a un ciclista y luego se dio a la fuga el martes por la noche en Key Biscayne se acelera.

“Me parece que fue una imprudencia de la persona que iba manejando porque sino yo no estuviera aquí y mi primo no estaría en condición crítica en el hospital”, confiesa Aristides Maza Duarte, un primo de la víctima quien confiesa: “Sentí algo muy cerca de mi, unas luces y escuché cuando el carro golpeó, en el lado derecho, la rueda de mi primo”.

En el accidente que ocurrió poco después de las 7:00 pm, el ciclista recibió un golpe en la cabeza y fue llevado al hospital Jackson Memorial.

Este miércoles permanece en estado crítico, según informó su primo quien montaba junto a él como parte de su rutina semanal.

“Mi primo salió volando hacia la derecha, hacia los matorrales, dio varias vueltas en el aire, cayó de espalda y quedó inconsciente en el suelo”, recuerda entristecido el primo de la víctima.

Cerca de la cuadra 7300 de Crandon Boulevard, dónde el sospechoso se dio a la fuga, los investigadores intentan obtener evidencias. Todavía no hay una descripción clara del vehículo que habría arroyado al ciclista por detrás.

“No bajó la velocidad, no frenó, sencillamente continuó como si no hubiera sucedido nada. Una pareja argentina fueron los que me ayudaron con el 911”, rememora Aristides Maza Duarte.

Advirtiendo que su identidad quedará anónima, las autoridades invitan a la comunidad a dar información sobre este u otro tipo de hechos relacionados con accidentes de tránsito y conductores que se dan a la fuga a la línea de alto al crimen de Miami Dade mediante el 305 471 8477.