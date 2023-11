Christmas Wonderland en Miami: luces, emoción y un toque de controversia

En las soleadas tierras de "Holy Dade," una nueva experiencia navideña ha emergido, llevando consigo la promesa de luces deslumbrantes, alegría contagiosa y una dosis de adrenalina festiva. "Christmas Wonderland" ha llegado a Tropical Park, desatando la anticipación de cientos de personas que ansían sumergirse en esta feria temática única.

Una Inmersión en la Maravilla Navideña

Las puertas de "Christmas Wonderland" se abrieron con gran expectación, marcando el inicio de un recorrido fascinante. Desde montañas rusas hasta atracciones temáticas, los asistentes como Paola Duran estaban ansiosos por disfrutar de atracciones novedosas y compartir momentos memorables con amigos y familiares.

Paola Duran, asistente a "Christmas Wonderland": "Queremos ver atracciones nuevas, que las niñas se diviertan, comer rico, con los amigos aquí en la apertura del Wonderland."

Magia Festiva en Tropical Park

Ubicado en la cuadra 7900 del suroeste con la calle 40, "Christmas Wonderland" se erige como el epicentro de la magia navideña en Miami. Desde el 17 de noviembre hasta el 7 de enero de 2024, este parque temático deslumbrará a los visitantes con horarios que se extienden desde las 5 de la tarde hasta la medianoche y entradas que oscilan desde los 29 dólares.

Sofía, asistente a "Christmas Wonderland": "Quiero ir como en una montaña rusa."

Controversia a la Entrada: Quejas de Tráfico y Filas Prolongadas

Sin embargo, la llegada de esta nueva experiencia no estuvo exenta de desafíos. A la entrada, algunas voces expresaron su descontento ante el tráfico y las largas filas que desafiaban la paciencia de los asistentes.

Idania Borges, asistente a "Christmas Wonderland": "Muy mala la organización. Tu vienes a disfrutar y lo que te has pasado es casi dos horas para poder entrar y todavía no he llegado."

El Legado de Santa's Enchanted Forest y la Ironía Legal

"Christmas Wonderland" no se estableció sin desafiar a la antigua guardia. Los propietarios de la popular feria Santa's Enchanted Forest presentaron una demanda contra el condado Miami-Dade para evitar que este nuevo evento se llevara a cabo en su antigua ubicación. La demanda fue desestimada el pasado viernes.

Comunicado del abogado de Christmas Wonderland: "Un Papá Noel vengativo no queda bien."

En un giro irónico, el abogado de "Christmas Wonderland" lanzó un comunicado sarcástico, agradeciendo al tribunal por "negar el intento frívolo y egoísta de Santa's de ser el único evento festivo en la ciudad."

Conclusión: Un Mundo de Maravillas Navideñas con Algunas Esquinas Afiladas

A pesar de los desafíos iniciales y la controversia legal, "Christmas Wonderland" se presenta como una opción vibrante para aquellos que buscan sumergirse en el espíritu navideño. Para los menores de dos años, la entrada es gratuita, y se aconseja a los visitantes llegar antes de la apertura o después de las ocho de la noche para evitar las largas filas y disfrutar al máximo de esta experiencia festiva.