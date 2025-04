Choque fatal en viaducto MacArthur mantiene la vía cerrada rumbo a la playa

El viaducto MacArthur (I-395) en dirección este fue cerrado la mañana del jueves después de "un choque de tráfico fatal" en el que está involucrado una motocicleta, dijo la policía de Miami Beach.

Imágenes muestran a las autoridades en la carretera frente a lo que parece ser la motocicleta. No estaba claro si el motociclista golpeó algo, ni se identificó quién fue la víctima fatal.

TRAFFIC ALERT ⚠️: MBPD is on the scene of a fatal traffic collision on the MacArthur Causeway. All eastbound lanes are closed, and traffic is being rerouted westbound at Fountain Street. Motorists are encouraged to use the Venetian or Julia Tuttle Causeways to enter the city. pic.twitter.com/KtUvCrbBvt