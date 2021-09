Chofer arrestado por conducir supuesto vehículo robado

Choca contra un camión, intenta escapar y luego es capturado por la policía. Así describe esta secuencia de imágenes el final de una persecución policial desatada este martes en la mañana en Hialeah, cuando un oficial de la policía de Miami Dade conducía una investigación y descubrió que la camioneta pick up había sido robada.

Alfredo López, el conductor afectado, dijo: “simplemente venia normal y se viene una camioneta en frente de mí, no pude hacer nada, no tenía otro escape que irse contra mí. No hay tiempo ni para el temor es una fracción de segundo. Absolutamente nada cerrar los ojos y agárrame del volante”.

El video, captado por una cámara de vigilancia de un negocio del área y obtenido en exclusiva por T51, registró el impacto de la camioneta con un camión que conducía en dirección sur por la 19 Ct. del oeste y a la altura de la calle 72. Su conductor, aunque asustado por lo ocurrido, no sufrió lesiones.

El sospechoso según las imágenes salió corriendo para escapar de los agentes policiales, pero fue interceptado y puesto bajo custodia.

Fue asistido en la escena por las unidades de bomberos de Hialeah, pero no se reportaron lesiones.