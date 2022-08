Charlie Crist da entrevista tras ganar primaria demócrata a la gobernación de Florida

Los Demócratas apostaron por el ex gobernador de la Florida y ahora congresista Charlie Crist para intentar detener la reelección de Ron DeSantis, pero después de ganar la batalla de las primarias comienza la verdadera guerra y en este su primer día de campaña habló en exclusiva con nuestro canal Telemundo 51.

Los Demócratas optaron por un centrista de 66 años de edad con tres décadas de experiencia para la carrera en la nominación demócrata a la gobernación de la Florida. El congresista anoche mientras celebraba su victoria, dijo que quiere hacer su mayor esfuerzo para ganarse el voto hispano.

Periodista: Muchas felicidades por su victoria.

Charlie Crist: Muchas gracias, yo estudié español dos años en la escuela, un poquito.

P: Cómo planea contrarrestar que el gobernador Ron DeSantis y líderes republicanos se dirigían anoche a votantes de Hialeah donde su mensaje de más libertad para la Florida ha sido muy efectivo.

CC: Fácilmente, DeSantis está en contra de la libertad. Contra el derecho de las mujeres a elegir. Él habla de la libertad, no si eres mujer, o si eres afroamericano o si eres LGTBQ. Su oponente, Nikki Fried se comprometió apoyarlo.

P: El lema de su campaña fue “Algo nuevo”, pero usted tiene tres décadas en la política. ¿Cómo planea motivar a votantes más jóvenes?

CC: Siendo honesto con ellos, los jóvenes son idealista y yo también. Yo quiero realmente ayudar a toda la gente de la Florida, la gente trabajadora de todas las edades.

P: Algunos oponentes critican su camino de republicano, independiente y ahora demócrata. ¿Qué cree que lo va ayudar en esta contienda?

CC: Yo no abandoné el partido republicano, el partido me abandonó a mi, y a mis principios. Eso dicho, hay muchos republicanos buenos y hay que respetar a todos. Estoy orgulloso de ahora ser un demócrata pero yo siempre he gobernado para todos, mientras este gobernador gobierna para un sector de un partido.

P: Sobre su compañero o compañera de boleta. ¿Será una mujer, quizás hispana?

CC: Quizás, quizás. Lo anunciaré pronto no me estoy apurando demasiado es una decisión muy importante.

Charlie Crist concluyó diciendo que está muy orgulloso de los 15 millones de dólares que recaudó para esta campaña primaria. Mientras el gobernador Ron DeSantis ha roto récord con más de 130 millones entre su fondo de campaña y su Comité de Acción Política. Crist aseguró que ya está recibiendo apoyo y dinero del Partido Nacional Demócrata.