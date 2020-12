Cero tolerancias para los que conducen bajo la influencia del alcohol y las drogas

Cada día unas 30 personas mueren en EEEUU por la irresponsabilidad de conductores que manejan bajo la influencia del alcohol y las drogas. Es por esa latente preocupación que varias agencias policías se unieron con el fin de enviar un contundente mensaje a la comunidad.

Alberto Meza, capitán FWC dice:

“A partir de hoy FWC, patrulla de carretera y MAAD, se han asociado para forzar las leyes contra conductores que manejan bajo la influencia del alcohol y las drogas”.

Joe Sánchez, Vocero de la patrulla de carreteras FHP, dice:

“Unidos aquí hoy trabajando estos departamentos y MAAD es nuestra misión, nuestra misión es salvar vidas y hacer lo posible por reducirlo”.

Y es que beber alcohol y manejar representa una amenaza para todos, por esa razón ahora que se acerca el fin de semana de celebración por el fin de año es importante tener presente este mensaje.

“Le pedimos por favor que sean responsables, si van a salir en estos días de fiestas y van a celebrar no tomen, no usen drogas tengan un plan de acción a otra persona que va conducir que no esté bajo la influencia del alcohol, porque la vida que puede salvar puede ser la suya y la de sus hijos”, dice Sánchez.

Se espera que más patrulleros vigilen las carreteras y el mar con el fin de evitar fatalidades.

“Usamos una máquina que detecta la cantidad de alcohol en la respiración, estos son unos vehículos nuevos que el estado tiene, podemos tener la máquina portátil”, Meza.

Representante de la Organización Madres Contra Conductores Ebrios, dice: “aquí en Miami, mi padre fue atropellado mortalmente por un conductor ebrio que lo embistió mientras cruzaba la calle, mi papá murió al instante, esa noche mi vida cambio para siempre”.

Por favor, si ven a alguien manejando bajo la influencia del alcohol y droga llame a la policía, repórtelo.

Este bote según el capitán Meza está equipado para hacer que en el agua también se cumplan y se respeten las leyes.

“Tenemos muchos departamentos la guarda costera que también estarán en el agua para estar seguro de que no tienen problema en el agua”.

Así que en estas celebraciones no se olvide que el alcohol al volante puede ser una combinación letal y que las consecuencias quedaran con usted para siempre.