Centros para cuidado de ancianos esperanzados con recomendaciones del CDC

Cerrados por meses estuvieron los centros para el cuidado diurno de adultos mayores. Hace pocas semanas han reabierto, pero sólo a media capacidad. Y ahora las nuevas recomendaciones del CDC les traen una esperanza para la reapertura total.

Rolando García, del centro para cuidado de ancianos “Renacer”, dice: “Nosotros hemos sufrido mucho con esta pandemia. Creo que es la hora de que determinen una apertura del 100% de estos locales”.

Dra. Dadilia Garcés, epidemióloga y profesora de MDC, dice:

“Estas personas que están vacunadas, tienen las dos dosis de Pfizer o de Moderna, o la de J&J y han pasado do semanas ya pueden ir a reuniones familiares con personas de bajo riesgo y un solo grupo familiar”.

Al día de hoy solo la mitad de los afiliados al DayCare para adultos “Renacer” ha podido regresar, lo cual provoca afectaciones a los afiliados y al mismo centro como negocio.

Odalis Poviones, del “Renacer”, dice: “No es rentable, porque tienen que pagar un local, a los empleados, gastos, porque a ellos se les ofrece desayuno, almuerzo”.

“Pero más que todo el diálogo entre nosotros. Eso es muy importante a nuestra edad”, argumentan los usuarios del “Renacer”.

Hilda García dice que este centro y sus compañeros le han cambiado la vida, y que extraña a quienes no han podido regresar. “Mejor que aquí no puedo estar. No puedo quedarme en casa. Nos vacunan, nos dan la comida. Creo que deben abrir los day care”.

Pero tras las nuevas recomendaciones del CDC avalando las reuniones de adultos mayores vacunados, ¿qué faltaría para que centros como Renacer puedan abrir a capacidad completa?

“Si ha bajado o se ha mantenido por debajo de los límites de preocupación el número de casos y la tasa de positividad es baja en esta población (adultos mayores) hay una alta probabilidad de que vuelvan a funcionar al 100”, dice Garcés.