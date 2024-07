Centro médico bajo investigación por mamografías que no cumplían estándares federales

MIAMI, Florida - Una residente de Pembroke Pines, cuya familia tiene un historial de cáncer, recibió una carta del Northshore Medical Center en Miami informándole que las mamografías que se había realizado posiblemente no cumplen con los estándares requeridos por el gobierno federal. La paciente decidió hablar para advertir a otras mujeres que podrían enfrentar la misma situación.

Liz, que no solo era paciente del hospital sino que también trabajó allí, expresó su preocupación por su salud y la de otras mujeres que confiaban en el centro médico para realizar sus mamografías.

"Estaba en shock al leer la carta que recibí por correo certificado a comienzos de mayo", dijo Liz Guseila-Rizo. "La carta decía que tal vez había un problema con mis mamogramas, algo con el equipo y los resultados en los últimos dos años".

La carta fue enviada por el Northshore Medical Center, ubicado en el 1100 de la 95 calle del Northwest en Miami, donde Liz trabajó durante 35 años como terapeuta. Debido a esto, confiaba en el hospital para sus mamografías.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

"En mi familia hay historial de cáncer de seno y yo tengo un gen que aumenta el riesgo... No sabía qué hacer... No tengo un doctor, mi seguro cambió", explicó Liz, quien además reveló que fue despedida junto a otros empleados del hospital, cuyos dueños, Steward Health Care System, han solicitado una bancarrota bajo el capítulo once.

La carta menciona que las mamografías realizadas entre el 14 de marzo del 2022 y el 29 de febrero del 2024 no cumplían con los estándares de la Administración de Alimentos y Medicinas (FDA). Como resultado, la FDA obligó al hospital a dejar de realizar mamografías el 14 de marzo del 2024. Aunque no necesariamente los resultados de las mamografías sean incorrectos, es posible que deban repetirse.

"Comencé a llamar los números en la carta... Me enviaban a una grabadora... Entonces, fui al hospital directamente para conseguir mis exámenes... porque ahora me voy a concentrar en buscar un especialista", explicó Liz.

Además, la carta menciona que la FDA requiere que el hospital notifique a todos los pacientes afectados. Liz se mostró especialmente preocupada por las mujeres que no hablan inglés y podrían no entender el contenido de la carta, o que no tienen acceso médico porque el centro de diagnóstico para mujeres del hospital cerró.

Liz ahora está enfocada en encontrar un especialista que trabaje con ella. Hasta el momento, no hemos recibido respuesta del hospital.