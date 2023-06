Centro Maya Guatemalteco ofrece servicios de asesoría legal para inmigrantes

La nueva sede del Centro Maya Guatemalteco en Lake Worth Beach está ofreciendo ayuda puntual con respecto a la aplicación de la nueva ley de inmigración SB1718 que entra en vigor el primero de julio.

Danna Torres, directora de la clínica del Centro Maya explica “que no queremos que nuestras familias se sientan que tienen que huir que tienen que dejar sus hogares. No tener un plan para poder salir del estado de la Florida, queremos que ellos sepan que estamos aquí para apoyarlos".

A raíz de la aprobación de la ley de inmigración SB1718 el pánico se ha apoderado de muchos inmigrantes indocumentados como cuenta Nicolás Cumatz, dueño de una empresa de jardinería.

“Hay muchas compañías que ya han cerrado en estos últimos días y mucha gente, muchos paisanos, también se fueron a otros estados están buscando una mejor vida”, relata Nicolás Cumatz.

Ante esta realidad el Centro Maya Guatemalteco quien ayuda a miles de familias de inmigrantes, aumentó su oferta de servicios incluyendo el de asesoría legal para que entiendan sus derechos. Y aquellas familias que sienten que tienen que huir del estado, ahora tendrán ayuda financiera.

“Les estamos ofreciendo asistencia para cositas como gasolina o si tienen que reparar el carro o por ejemplo si necesita medicina, comidita. Nosotros les estamos ayudando con eso y también ayudando a familias que están siendo impactadas con trabajo”, comentan.

Las consecuencias de esta ley ya se está viendo e incluso representantes republicanos esta semana como Rick Roth y Alina Garcia, señalaron en Miami, que esta es una ley más política que otra cosa.

“Este proyecto de ley es un proyecto para meterle miedo a las personas que no vengan al estado de la Florida”, alega Alina García, representante estatal de Florida.

“Ahora lo que estamos viendo es que los representantes se están arrepintiendo de la ley y están admitiendo que la ley está tratando de prevenir que personas que no tengan sus documentos entren a la Florida y no tanto que las personas que no tengan documentos salgan de la Florida".

Aquí puedes saber más sobre el Centro Maya Guatemalteco, con el que también te puedes comunicar por teléfono, mediante el 561-547 0085.