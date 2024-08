Casos de parole humanitario aprobados no pueden viajar a EEUU

Desde el 17 de enero del 2023, cuando sometieron su aplicación, Deysi espera por un parole humanitario para reencontrarse con su hijo, a quien no ve hace diez años. “Yo no se si arrodillarme, si llorar, si gritar. Si me voy a morir. Es algo muy, muy grande. Es mi único hijo”.

“Y ahora por culpa de unos cuantos que quisieron vivir de eso, los que estábamos esperando aquí, sin ir a fronteras, sin ir a otro país, somos los que más estamos perjudicados con esta situación”.

La frustración fue mayor para quienes ya tenían un permiso de viaje aprobado y al llegar al aeropuerto, les prohibieron abordar su avión, algo que el Departamento de Seguridad Nacional no advirtió que sucedería.

José Ángel Brin, migrante con permiso de viaje aprobado, comenta: “Entré a mi aplicación. Todo estaba bien, por eso yo iba confiado, porque no me habían cancelado nada. Y cuando llegó al aeropuerto, que voy a chequear, me dicen en la taquilla que no, que no puedo montar en el avión y que mi patrocinador llame a USCIS”.

En busca de respuestas, Telemundo 51 se puso en contacto con el departamento de seguridad nacional y un vocero dijo que están evaluando más a fondo los procesos de solicitud de parole humanitario y como parte de esos esfuerzos, se les informó a algunos beneficiarios que su autorización de vuelo estaba denegada.

El comunicado recalca que se necesita una autorización de vuelo válida para viajar a Estados Unidos bajo este proceso. Sin embargo, personas que tenían su autorización de vuelo válida no pudieron abordar, cuando se supone - según lo que dice el comunicado oficial - que sí podían hacerlo.

Aparece entonces la pregunta: ¿quién tomó entonces la decisión?

Le preguntamos a American Airlines y dijeron que continúan cumpliendo con el programa de autorización de viajes de la administración y apoyando a los clientes que ingresan a Estados Unidos como parte de ese programa. Y luego de que volvimos a insistir: ¿por qué cientos de pasajeros con sus permisos de viaje aprobados no pudieron abordar sus vuelos con destino a Estados Unidos? Hasta el momento, la aerolínea no ha respondido.

Finalmente, el departamento de seguridad nacional dijo que está al tanto de informes de algunos lugares donde no se permitió viajar a personas con su autorización de viaje aprobada. Podrán viajar personas físicas con autorizaciones válidas. Según agregaron, CBP está trabajando con las partes interesadas, incluidas las aerolíneas, para brindar actualizaciones.

“No es que nos merezcamos estar en Estados Unidos. Pero necesitamos una respuesta positiva o negativa, para salir de esta incertidumbre, además de la miseria en la que estamos viviendo en este país”, recalca Deysi, una cubana en espera de un parole humanitario.

No se sabe cuanto tiempo el parole humanitario podría estar en pausa, el departamento de seguridad nacional explica que están trabajando para reanudar el procesamiento de solicitudes con medidas de seguridad adicionales, lo antes posible.