Cartelera de artes marciales mixtas termina en pelea tumultuaria y disparos

La noche transcurrió con normalidad y los fanáticos disfrutaron de varios combates en un recinto de pelas de artes marciales mixtas, pero presuntamente la decisión del jurado en la última pelea desató la violencia por parte de algunos espectadores.

Fueron 8 combates que se llevaron a cabo en el Bamboo Room en Lake Worth Beach este pasado sábado, pero en la última pelea, uno de los luchadores no estaba reaccionando.

Armando González, director Rize Fighting Championship, dice: “El referí paró la pelea. A los fanáticos de uno de los peleadores no y les gustó esa parada y ahí fue cuando empezó todo, pues empezaron a discutir empezaron a pelear”

Según Le contó a Telemundo en exclusiva esa primera discusión se pudo tranquilizar, pero posteriormente algunos fanáticos se volvieron violentos, como muestra un vídeo donde se ve cómo una mujer lanza violentamente una silla, que le pegó en la cara a uno de los jueces.

Manténte al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

“La señora que hizo esto aquí, me hizo mal esto aquí no era para mí lo que yo estoy pensando ahora no me conviene”, dice John Rivera, juez de combate, que resultó victima del sillazo.

La violencia seguía desatada en el lugar, cuando de repente un hombre saca una pistola de una cartera, y según la policía disparó dos veces, presuntamente al aire.

“No sé lo que estaba pensando él, si era para calmar la situación, pero eso no se puede hacer en un evento especialmente con tanta gente", dice González.

. Todo el mundo estaba tirando botellas, sillas, gente estaba encima de gente, todo el mundo corriendo, tratando de salir del lugar, pero qué se puede hacer, hasta a los inocentes la gente les estaba dando, a ellos también”, asegura la Rivera.

Una vez que llegaron las autoridades, muchos de los presentes ya se habían marchado. El referí que sufrió serias heridas en el ojo tiene un deseo.

“Lo que pasó me molesta demasiado y yo quiero que las personas que están involucradas en esta situación les levanten cargos”.

La oficina del alguacil del condado Palm Beach se encuentra investigando estos hechos, y le pide a cualquier persona que tenga información que se comunique de forma anónima a la línea de alto al crimen del condado Palm Beach.