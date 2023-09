Carlos Enrique Almirante habla sobre su nuevo proyecto

La experiencia de miles de migrantes que arriesgan sus vidas para llegar a Estados Unidos ha sido llevada a la gran pantalla.

“Coyoye cage” o “jaula de coyotes”, largometraje que próximamente podría ser presentado en Amazon Prime, tuvo como protagónico al actor cubano Carlos Enrique Almirante, interpretando el personaje de Nomar.

“Mi personaje es el negativo el antagónico, y secuestra a un grupo de migrantes, los lleva a una casa supuestamente segura y ahí todo termina muy mal”, dice Almirante. “Fue una experiencia que me sorprendió no esperaba que llegara tan pronto a chocar con esto a hacer el crossover y lo nuevo es que era un personaje para una película de horror, tiene mucha sangre, y para mí era nuevo trabajar en ese género”.

Con solo 3 años residiendo en estados unidos, la oportunidad del gran salto al mercado anglo, llegó en medio de una crisis migratoria sin precedentes, en la historia norteamericana.

“A veces tu piensas que el coyote te va a ayudar y estas en buenas manos pero no, te llevan a una casa que piensas que estás seguro y te torturan hasta matarte si tu familia no da el dinero o no responden, tu vida está en un hilo y a veces se lanzan porque la situación los lleva a eso”, dice Almirante.

“Creo que es algo que se debe llevar más a la pantalla creo que es algo que el público debe conocer más. Este es un personaje real hay que tener cuidado cuando interpreta personajes de la realidad que existen”, dice Almirante.

Cuando preparaba el personaje estaba en una comida con unos amigos con uno de ellos que estaba texteando con la familia y con el coyote que los estaba cruzando y este amigo estaba super nervioso super tenso, y tuvo que salir a Western Union a enviarle dinero al coyote. Y estábamos hablando de miles. Fue una experiencia cercana que tuve.

Experiencias que completaron la caracterización de un personaje que más allá de la gran pantalla, es el temor de quienes lanzan una moneda al aire y se juegan la vida al cruzar la frontera mexicana.