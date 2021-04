Captado en cámara: ‘Por favor no me mate’, grita víctima de asalto en el sur de la Florida

Las autoridades están investigando un robo armado y un tiroteo en North Lauderdale, que quedó registrado en videos de vigilancia, donde se puede apreciar un dramático llamado de la víctima a que no lo mataran.

El incidente ocurrió justo después de las 3 a.m. el 7 de abril en la cuadra 6500 del suroeste con calle 19.

La oficina del Sheriff de Broward (BSO) dijo que el video de vigilancia muestra momentos después de que la víctima fue baleada.

La víctima se ve tirada en la calle frente al carro mientras es apuntado por el presunto agresor.

"No me mate, por favor, no me mate", se puede escuchar en el video de vigilancia divulgado por BSO en lunes

El pistolero se alejó del lugar y se ven dos autos, incluido el de la víctima, alejándose de la escena.

La víctima fue trasladado a un hospital con heridas que no comprometían su vida y el carro fue encontrado posteriormente en Fort Lauderdale.

Los detectives están buscando al sospechoso de disparar y a otros dos hombres que sospechan también están involucrados en el crimen. La policía cree que el segundo carro involucrado en el hecho era un Toyota Camry.

Cualquier persona con información de este caso puede llamar a la Linea de Alto al Crimen de Broward al 954-493-TIPS.