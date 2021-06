Captado en cámara brutal tiroteo entre varios carros en el noroeste de Miami-Dade

Un video muestra a hombres armados en autos intercambiando disparos mientras acelera a través de un vecindario del noroeste de Miami-Dade en nuevas imágenes de la cámara de una vivienda.

Es difícil contar exactamente cuántos disparos se oyeron en la calle 68 del noroeste de Miami-Dade, este martes por la noche porque muchos fueron disparados a la vez, pero la policía de Miami-Dade cree que fueron más de 20.

Dos o tres vehículos estuvieron involucrados en el incidente, que se puede ver y escuchar claramente en las imágenes de una cámara Ring.

En el video, se ve un automóvil acelerando por la calle seguido por una camioneta plateada, con alguien colgado por la ventana disparando al primer automóvil.

Los testigos dijeron que vieron los autos pasar a toda velocidad por sus casas.

"Los muchachos estaban sentados en la ventana disparando al camión, desde el camión les disparaban y el coche de atrás también les disparaba, eran tres de ellos disparando uno detrás del otro ", dijo a NBC6 una mujer que no quiso ser identificada. "Estaba saliendo por la puerta para revisar el correo y me alegro de que mi nieta estuviera llorando, si no estuviera llorando, me habría atrapado", agregó.

Los oficiales de la policía de Miami-Dade dijeron que ShotSpotter los alertó sobre la balacera en ese lugar donde encontraron varios casquillos de bala.

Nadie resultó herido, pero algunos autos desocupados fueron alcanzados por balas, dijo la policía.

"No sabes si te va a alcanzar una bala perdida, no puedes trabajar en el jardín, no puedes jugar con los niños, los perros, no es una forma de vivir", dijo otro vecino que no quería ser identificado.