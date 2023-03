Cantante “La Diosa” protesta en juego de Cuba y Estados Unidos

La cantante cubana La Diosa levantó una bandera de Estados Unidos para dejar bien claro que no estaba con el equipo de beisbol de Cuba, “porque ese equipo no me representa”.

La censura que vivió durante años en Cuba no pudo contra su imagen, que se vio anoche en la televisión cubana, en primera fila alzando un cartel de “libertad” durante el clásico mundial de beisbol, en Miami.

Ante la pregunta de qué significa estar ahí cara a cara con un equipo que representa a una dictadura, contestó:

“Me di el gusto de decirle: ¿patria y vida no sabes decir?”

Dianelys Alfonso, la Diosa de Cuba, compositora e intérprete de éxitos de gran popularidad dentro y fuera de la isla, acaba de grabar su primer video musical en Miami.

¿Te critican por las letra en la calle?

“Hay quien critica, quien le gusta, las baila dice que no le gusta pero las baila, jajaja pegajosa. Es pegajosa”.

Y la artista quiere que se pegue también el mensaje que alza en contra de la dictadura.

“Para mí en este momento lo más importante es la libertad de Cuba de mis cubanos”, dice.

Por su postura frontal y críticas al régimen de la isla sufrió un largo calvario de trabas y cancelación de conciertos, marginada, dice, por autoridades cubanas.

“No me daban trabajo, a nadie le importó, lo único que yo queria era cantar, no me dejaron no les importa”.

Refiriéndose al 11 de julio, dice: “vi cómo le daban golpes a los cubanos que no se respetaba nada ni el más mínimo derecho, fue un dia triste”.

A finales de enero llegó con su esposo e hijos a Estados Unidos a través del programa de parole humanitario.

“El parole para mí fue una salvación, si me hubiese quedado en Cuba, hubiera terminado presa”.

Y ahora, en el país que le abrió las puertas, prepara su próximo regreso a los escenarios.

“Ay dios mío, esto es un reto para ti tu estas segura sabes donde estas metida, a la vez me dije tú puedes, los cubanos no te van a abandonar, saben lo que tú has peleado”.

Hablando de sus sueños, dice que es muy ambiciosa y que lo quiere todo.