Candidatos denuncian irregularidades en Hialeah

Dos candidatos al Concejo de Hialeah se reunieron hoy en el conocido restaurante “Chicos” para denunciar lo que consideran irregularidades y tácticas sucias por parte del alcalde de la ciudad Carlos Hernández.

Eduardo Macaya y Fernando Godo hablaron, entre otras cosas, de corrupción y malos manejos en la ciudad de Hialeah, denunciando que el apoyo de Hernández a cuatro candidatos al consejo crea una situación de desventaja para demás aspirantes.

En la conferencia se habló sobre la posibilidad de llamar a un proceso revocatorio para el alcalde Hernández.

Preguntado sobre las denuncias de corrupción y ante la posibilidad de un revocatorio, el alcalde Hernández esta tarde en el ayuntamiento de la ciudad se limitó a contestar que eran “candidatos que no traen nada a la mesa, así que como digo, deja que los muertos descansen si hay algún crimen que vayan al FBI, que vayan a la oficina de la fiscal pero no esto es política barata en la ciudad de Hialeah y creo que tengo que correr con una ciudad porque esto es un negocio serio y no tengo tiempo para jugar con estas boberías”.