Candidata demócrata a vicegobernadora se defiende de las críticas republicanas

La candidata a vicegobernadora que estará en la boleta con Charlie Crist en su lucha por ganar la gobernación del estado de la Florida, hoy visitó el Centro Judío Century Village de Pembroke Pines, en un evento cerrado a la prensa. Después se dirigió al restaurante Sergio’s donde Telemundo 51 fue el único canal en español que tuvo la oportunidad de entrevistarla.

“Hay que luchar por la educación pública, hay que luchar por los derechos de las mujeres que se nos respete que se nos de la autonomía de tomar nuestras propias decisiones”, dice Karla Hernández.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

No podíamos dejar de preguntarle sobre las declaraciones del actual gobernador de la Florida, Ron DeSantis, quien este martes en Fort Pierce la criticó por su relación laboral con el ex maestro Wendell Nibbs, de la escuela Brownsville Middle, que se declaró culpable de abuso sexual contra varios estudiantes y actualmente está preso.

“Primeramente lo que hizo Wendell Nibbs fue algo no solamente horrible, pero el sistema tomó mucho tiempo para llegar a esa justicia. Yo no tuve relación con Wendell, él era un steward. Hay casi 800 stewards dentro de Miami-Dade, son electos por su facultad, dentro de sus escuelas o sea yo no lo ayude a él y él no me ayudo a mí”, espetó Karla Hernández.

Pero a solo 5 días de que se anunciara su candidatura como vicegobernadora las críticas desde las filas republicanas le llueven y Karla Hernández responde así: “yo soy una maestra de niños especiales si ellos me critican, así eso dice más de ellos que de mí”.