Candente debate entre candidatos a la alcaldía de Hialeah

Los principales candidatos a la alcaldía de Hialeah, Esteban Bovo e Isis García-Martínez, protagonizaron el sábado un candente debate en el que los ataques personales robaron protagonismo a sus propuestas para gobernar la ciudad.

El debate realizado en los estudios de Telemundo 51 bajo la conducción de la periodista Marilys Llanos, abordó los distintos temas que preocupan a los residentes de Hialeah pero la presentación de las propuestas derivó con frecuencia en duros enfrentamientos entre los candidatos.

Mientras García-Martínez denunció que los suegros de Bovo recibieron una vivienda de Plan 8 apenas ocho meses después de haberla solicitado, Bovo afirmó que ellos la solicitaron en el 2011 y la recibieron en el 2016.

"Es bien triste que mi oponente tiene que involucrar a mis suegros en su campaña fracasada", dijo el ex concejal de Hialeah, ex representante estatal y ex comisionado de Miami-Dade.

En otro momento del debate, la ex concejal de Hialeah denunció que el concejal Oscar de la Rosa, hijastro de Bovo, vive en Coral Gables y no dentro de los límites de la ciudad.

Bovo sostuvo que de la Rosa, de 29 años, vive en su casa de Hialeah y lamentó de nuevo los ataques contra su persona.

Los dos candidatos, junto con Fernando Godo, Julio Martínez y Juan Santana, estarán en la boleta en las elecciones del próximo 2 de noviembre.

En caso de que ningún candidato logre el 50 por ciento más uno de los votos, se realizará una segunda vuelta dos semanas después entre los dos primeros.

García-Martínez destacó el hecho de que ella siempre ha vivido en la ciudad, tiene una guardería en la ciudad, y su larga carrera en la vida pública en el concejo de Hialeah.

"He trabajado toda mi vida para la ciudad de Hialeah. Aquí todo el mundo se conoce y conoce las necesidades", dijo.

Bovo, por su parte, dijo que todos los cargos públicos que ha tenido han sido en representación de Hialeah y señaló la importancia de que el futuro alcalde de Hialeah tenga buenas relaciones a nivel local, estatal y federal.

Bovo mencionó su buena relación con figuras como los representantes estatales Brian Ávila, Tom Fabrizio y Alex Rizzo, el senador estatal Manny Díaz, el gobernador Ron DeSantis, el senador Marco Rubio y congresista Mario Díaz-Balart y el congresista Carlos Giménez, entre otros.

"Yo también tengo mis contactos, pero no tantos por supuesto porque él ha ido de un cargo a otro", dijo García-Martínez.

Ambos expresaron su interés de seguir atrayendo inversiones a la ciudad para generar una mayor creación de empleos y mejor remunerados y expresaron su preocupación ante la cantidad de personas que están en peligro de ser desalojadas de sus viviendas.