Campaña de Ron DeSantis intenta resaltar la imagen del gobernador de Florida

Después del cuarto encauzamiento en contra de Donald Trump y una semana antes del primer debate republicano, el gobernador de la Florida está en una ardua lucha para ganar más apoyo, se trata de proyectar una imagen distinta y de defenderse en contra de las caricias.

Al no mejorar sus números en las encuestas, la campaña del gobernador Ron DeSantis trata de resaltar su imagen, mientas que los demócratas critican lo que la campaña le está costando a los residentes de la Florida.

Never Back Down, un comité de acción política que apoya al gobernador de Florida lanzó un nuevo anuncio destacando la experiencia de Ron DeSantis en la marina hasta ganarse una estrella de bronce. Afirma que fue a la guerra contra Irak después de haber estudiado en Harvard y Yale, pero no menciona nada sobre sus batallas políticas.

Mike Hernández, analista político de Telemundo 51, alude que "los contrincantes de él lo están criticando por ser robótico, no tener sensibilidad humana. Ahora pienso que lo que van a tratar de hacer es decir que él es patriota de este país, voluntario en las fuerzas armadas y con unos estudios muy sólidos".

Y durante su más reciente entrevista con la cadena CNBC dio a entender que quiere poner fin a su guerra contra Disney. "Nosotros básicamente hemos pasado página", dijo DeSantis, quien señaló que Disney debería retirar su demanda contra el estado porque según él van a perder, pero no lanzó sus usuales ataques contra la empresa.

Hernández, analista político de Telemundo 51, dijo que DeSantis "está escuchando las críticas de miembros del partido republicano y periodistas conservadores que le dicen si tu estás atacando a una empresa privada qué pasa si hay un presidente demócrata que hace lo mismo con otras compañías más alineadas con el movimiento conservador".

Por otra parte los demócratas están criticando el costo para mantener seguro al gobernador mientras viaja para hacer campaña.

Según el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida, en el año fiscal más reciente la seguridad y los viajes de DeSantis costaron casi 10 millones de dólares comparado con poco más de 6 millones el año anterior.

"Es razonable esperar que esos costos van a subir si él se mantiene en la contienda" advierten analistas.

La Presidenta del Partido Demócrata de la Florida, Nikki Fried, advirtió que "lo que está haciendo es tomar nuestro dinero que tanto nos cuesta ganar para sus propias ambiciones políticas". Al tiempo que señaló los altos costos de las viviendas y los seguros en la Florida.

Mientras tanto el gobernador se prepara para un momento crítico para su campaña, en una semana, el primer debate republicano, hasta ahora aparentemente sin la presencia de Donald Trump.