‘Camionauta’ cubano suplica que no deporten a su hija

Corría el verano del 2004 y un grupo de cubanos huía de la isla e intentaba llegar a las costas de la Florida en un camion Chevrolet de 1951 transformado en un vehículo anfibio.

Nat

Las imágenes le dieron la vuelta al mundo y, aunque la Guardia Costera los interceptó, hundió el camion y los devolvió a Cuba, siete meses después los intrépidos balseros repitieron la insólita aventura, esta vez en un Buick del año 59.

Aunque los volvieron a interceptar , el gobierno de Estados Unidos envió a Luis Grass a la Base Naval de Guantánamo tras demostrar miedo creíble de persecución en Cuba.

El ingeniero cubano pudo viajar después a Costa Rica y llegar a Estados Unidos, donde reside desde hace años.

Grass dice que en este país ha alcanzado muchas metas pero no ha podido lograr su mayor anhelo: reencontrarse con su hija Lourdes, a quien dejó en Cuba siendo una niña pero que hoy se encuentra detenida en un centro de inmigración en Texas.

Grass dice que fue más fácil convertir su Chevrolet en balsa y atravesar dos veces el Estrecho de la Florida que lograr el reencontrarse con su hija.

El abogado que representa a Lourdes Grass asegura que la joven reúne todos los requisitos para un asilo político pero se lo están negando.

"Es una niña a la que le prohibieron salir del país , que no la dejaban salir , que no la dejaban hacer nada , no la dejaban estudiar, hasta que logró escaparse. Sin embargo, cuando ella llega a la frontera con México, las autoridades de inmigración no entienden el cuento , no saben lo que esta pasando”, dice el abogado Avelino González.

Afirma que Lourdes no tuvo la asistencia de un abogado cuando la entrevistó el oficial de asilo , ni cuando el juez ratificó su decision. Lourdes Grass lleva 90 días detenida en Laredo.

“Tiene un caso de asilo magnífico porque Lourdes en Cuba era perseguida por las acciones que había hecho su padre en el pasado“, sostiene González.