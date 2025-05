Camion cisterna de combustible choca y se incendia en la carretera I-595

Un camión cisterna con combustible chocó e domingo con un autobús en la carretera interestatal 595, en el condado Broward, y estalló en llamas.

De acuerdo con la policía de Davie, el accidente ocurrió después de las 10 a.m. en los carriles hacia el oeste, entre Flamingo Road y la avenida 136.

La policía de Davie informó que la investigación de lo ocurrido está a cargo de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP).

Varios videos del lugar mostraban el camión en los carriles hacia el oeste de la I-595, con grandes llamas y una espesa humareda negra.

Chernéy Amhara, reportera de NBC6, iba conduciendo cerca del lugar del accidente y describió el intenso calor que emanaba del fuego.

"Podía sentir el calor dentro del auto", dijo Amhara. "Conforme me acercaba pude ver una bola de fuego".

Los bomberos lograron extinguir el fuego pero la autopista sigue cerrada por lo que se recomienda los conductores evitar el área.

Esta es una historia en desarrollo.