Cambian proceso de citas para vacunas contra el COVID-19 para evitar turismo médico

Luego queTelemundo 51 Investiga dio a conocer que turistas estaban recibiendo la vacuna contra el COVID-19 mientras se encontraban de visita en el sur de la Florida, las autoridades locales han implementado cambios al proceso.

En un video que compartió con sus seguidoras, la presentadora de televisión argentina Yanina Latorre muestra la emoción que sintió cuando su mamá recibió una vacuna contra el covid-19, mientras ambas visitaban Miami. Más tarde aparecería alentando a otros a hacer lo mismo durante un contacto telefónico con la televisión de su país. “Le digo a los argentinos que quieran hacerlo, que tengan la posibilidad de venir a Miami, solamente para el turno te piden nombre, apellido y la fecha de nacimiento”, dijo Latorre en el programa de televisión “Los Ángeles de la Mañana", en el canal Trece de Argentina. “Cuando te ponen el ID americano, vos pones 999; estoy dando un datazo y entras, no hace falta tener ID americano”, le aseguró a la audiencia de ese programa.

El relato de Latorre ha molestado a mayores de 65 años que residen en la Florida y no han podido obtener una cita para recibir la vacuna contra el COVID-19 debido a la escasez de citas. “Hemos recibido reportes de diferentes fuentes que se está creando un tipo de turismo médico para las vacunas, o sea personas en Argentina, oí hoy esta mañana que posiblemente en Colombia están creando viajes específicamente para venir aquí y poder registrarse a coger la vacuna”, dijo el represéntate estatal Manny Diaz Jr.

“Ya eso se está cambiando, porque nos dimos cuenta de que eso no es justo para nuestra comunidad”, nos explicó la especialista en enfermedades infecciosas de FIU Dra. Aileen Marty. Dice que médicos y líderes de Miami-Dade se reunieron esta semana para buscar maneras de evitar que se fomente el turismo de vacunas.

Anteriormente, mientras portales como el del Jackson solicitaban algún tipo de prueba de residencia, otros no lo hacían y eso va a cambiar. “Precisamente lo que está haciendo el Jackson es lo que ahora se va a hacer por el condado entero”, nos aseguro la Dra. Marty. Tendrán cuidado de no excluir a inmigrantes indocumentados que residen en el estado y aquellos que viven parte del tiempo aquí como la venezolana Morelia Dugarte. “Yo pago impuestos en este país , no vivo aquí, tengo una propiedad y pago impuestos, no vengo solamente por eso sino mi hijo es odontólogo , es ciudadano americano y vive aquí”, dice Dugarte. “Esas son personas que tienen propiedades en el estado , que viven en el estado parte del año y están en riesgo de regar el virus”, explico el representante Manny Diaz Jr.

En cuanto a Yanina Latorre, luego que vacunó a su mamá el jueves pasado, dejó de contestar nuestras llamadas y después que Telemundo 51 Investiga dio a conocer su caso, varios medios de Argentina citaron nuestra investigación. Un periodista argentino tildó sus actos de “inmoral”, por haber conseguido una vacuna gratis pagada por los contribuyentes de los Estados Unidos. Vacuna que tantos ancianos de nuestra área aún no han podido recibir.

Se espera que aquellos turistas que ya recibieron la primera dosis de vacuna reciban la segunda, pero las reglas se están endureciendo desde que sacamos nuestra investigación. La doctora Marty nos dijo que es importante prevenir que se fomente el turismo médico, porque cada estado tiene estipulado un número de vacunas para cubrir a su población y hay que asegurarse que no se agoten.