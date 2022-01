Califican nueva variante de Ómicron como sigilosa

La BA.2 es una nueva cepa de la variante Ómicron del COVID-19. La llaman ya la variante furtiva.

La Dra. Dadilia Garcés, médico epidemióloga, dice:

“Tiene la característica de ser muy difícil de detectar, y esto es lo que está llamando a que localización mundial de la salud le diga a los países que tienen que estar muy atentos y hacer el estudio genómico, porque eso es lo que puede determinar cómo se comporta esta nueva variante”.

La nueva Ómicron ya ha sido detectada en Estados Unidos. Se reportan ya casos en California, Nuevo México, Texas y Washington.

También en 40 países, con mayor numero en Reino Unido, La india y Dinamarca, donde ya representa el 45% de los casos de COVID-19.

“No sabemos aún si es más contagiosa que la variante Ómicron. Esta es un sublinaje, y si tiene las características de poder evadir los tratamientos que tenemos actualmente y sobre todo las vacunas”, dice Garcés.

La BA.2 es difícil de identificar al compararlas con variantes anteriores. Según los virólogos, se parece más a Delta que a Ómicron.

¿Qué implicaciones tiene que la nueva Ómicron se parezca más a Delta que a la Ómicron original?

“Puede llevar a que, uno, no se pueda detectar ni siquiera con la PCR, que ha sido la prueba estándar en esos momentos para poder detectar los casos. Y por otro lado, puede tener las características de agresividad que tiene esta variante; por lo tanto, no se enfrentaríamos a una variante que tenga la combinación de ambas: de ómicron, lo contagioso, y lo agresiva de Delta, que no sería conveniente en estos momentos”, dice Garcés.

Aunque aún no se sabe si BA.2 pueda ser agresiva, el Reino Unido la ha declarado variante en investigación, pero desde antes los expertos ya estaban preocupados por la que podría ser la próxima variante de preocupación.

El Dr. Anthony Fauci, director del instituto de alergia y enfermedades infecciosas, dice:

“No hay dudas de que eso puede suceder y tenemos que estar pendientes, cm como paso con Alfa, Beta, Delta y Ómicron, y que puede aparecer mientras haya altas tasas de transmisión y bajos índices de vacunación”.