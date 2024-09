Búsqueda activa de sospechoso de vandalizar cajeros automáticos

La policía de Hialeah ha intensificado su búsqueda de un individuo responsable de causar daños significativos a cajeros automáticos de dos sucursales del banco Regions en la ciudad. Las autoridades han difundido imágenes de cámaras de seguridad con la esperanza de que la comunidad pueda ayudar a identificar al sospechoso, quien, aunque no logró robar dinero, ha generado destrozos en los cajeros.

Los incidentes ocurrieron en dos fechas distintas: el primero de julio y el 6 de agosto, ambos durante la madrugada. Las sucursales afectadas se encuentran en la calle 37 y la 12 avenida del West, y en la calle 28 y la 4 avenida del West, respectivamente. Las imágenes de seguridad muestran al sospechoso intentando forzar los cajeros automáticos con una pata de cabra, en un intento de acceder al efectivo almacenado en su interior.

En el video de seguridad se observa al individuo llegando en un vehículo de cuatro puertas color blanco. Según la oficial Scarlett Hernández, se puede ver claramente la cara del sospechoso, así como el momento en que se acerca y manipula las máquinas. "Está yendo a los cajeros de los Region Banks y tratando de robarse el dinero," explica Hernández. "No ha logrado llevarse el dinero, pero sí está causando mucho daño a la máquina."

Vecinos y clientes de la zona han expresado su preocupación por los actos vandálicos. Luis Álvarez, quien trabaja cerca de una de las sucursales, mencionó haber visto el video capturado por el cajero automático, aunque la calidad del mismo no permitió distinguir claramente el rostro del sospechoso. "La señora del banco me lo enseñó, pero no se veía muy bien la cara del señor," comentó.

Los clientes del banco Regions también manifestaron inquietud por la seguridad de sus datos. Lazara Inchauski, una clienta frecuente, expresó su preocupación por la posibilidad de que alguien acceda a su información financiera. "Definitivamente nadie que venga a robar un cajero automático viene con buenas intenciones," dijo Inchauski.

Sin embargo, el banco Regions ha emitido un comunicado para tranquilizar a sus clientes, asegurando que los datos personales y las transacciones financieras realizadas en los cajeros vandalizados están protegidos. Según el banco, no se retiraron depósitos ni cheques, y la información de los usuarios permanece segura.

A pesar de que la policía aún no cuenta con una descripción detallada del sospechoso, las imágenes difundidas muestran su apariencia y el vehículo que utilizó. Las autoridades instan a cualquier persona que tenga información sobre este individuo a comunicarse con la policía de Hialeah o con la línea de Crime Stoppers.