¿Buscas emprender? Estas 4 ciudades de Florida entre las mejores para iniciar negocios

Los años más recientes han sido particularmente retadores para los dueños de negocios en los EEUU debido a la pandemia de COVID-19, la inflación y otros factores económicos que obstaculizan el camino de los emprendedores.

Ante este panorama, Wallet Hub elaboró un estudio donde establecen las mejores ciudades para iniciar un negocio en Estados Unidos y cuatro ciudades de Florida encabezan el ránking.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

WalletHub, empresa dedicada a las finanzas personales con numerosos informes sobre consumo y comportamiento de los estadounidenses, comparó las oportunidades para iniciar negocios que existen en 100 ciudades, con base en tres aspectos clave: ambiente de negocios, acceso a los recursos y costos. Dentro de esas categorías hay 19 métricas que dan el puntaje a las ciudades.

La lista la encabeza Orlando y le siguen Jacksonville, Miami y Tampa, todas ubicadas en Florida.

En el caso de Miami, que ocupa el tercer lugar a nivel general, el estudio destaca que es primera en una de las categorías clave: ambiente de negocios (Business Environment), además es primera en algunas de las métricas evaluadas, tales como crecimiento promedio de ingresos comerciales y número de empresas startups por persona. Una startup es una empresa emergente, que optimiza su funcionamiento gracias al uso de las nuevas tecnología, con gran capacidad de cambio y alto nivel de innovación.

En las categorías de acceso a los recursos Miami ocupa el puesto 58 y en costos para montar un negocio ocupa el puesto 47.

Del sur de Florida otra ciudad que aparece en el listado es Hialeah, que ocupa el puesto 22.

Las primeras 10 ciudades consideradas las mejores para iniciar un negocio son las siguientes:

1.- Orlando, FL

2.- Jacksonville, FL

3.- Miami, FL

4.- Tampa, FL

5.- Durham, NC

6.- Boise, ID

7.-Atlanta, GA

8.- Charlotte, NC

9.- Fort Worth, TX

10.- Austin, TX

Claves para emprender

El estudio cita a algunos expertos que dan su opinión sobre los aspectos a tomar en cuenta a la hora de iniciar un negocio.

“Haz tu tarea, investiga. Asegúrate de que tu idea de negocio satisfaga las necesidades, y que no pierdas de vista la realidad. Una idea por sí sola no significa que sea automáticamente una oportunidad en el mercado", señala Michael Omansky, profesor Asociado de la Universidad Felician.

Agrega que a la hora de emprende hay que tener un plan para proporcionar u obtener financiación. "Para la mayoría de las ideas, debes encontrar la manera de generar ventas si quieres ser atractivo para los inversores potenciales. Alíate con personas que complementen tus habilidades personales y puedan ayudarte”, agrega.

Otra visión ofrece Kathryn Elliott, profesora y directora del Centro de Emprendimiento de la Universidad High Point.

“Sé valiente y sé objetivo. Si no puedes estar abierto a los consejos y sugerencias, puede pasar por alto un consejo valioso y podría significar el éxito o el fracaso. No tengas miedo de ser diferente, ten confianza. El coraje es una de las cosas más emocionantes que encuentro trabajando con jóvenes emprendedores, ellos canalizan su entusiasmo. Ven oportunidades y no obstáculos", señala Elliott en el estudio de Wallet Hub.