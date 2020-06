Buscan responsable de vandalizar gasolinera en Hialeah

A manguerazos contra la puerta de una gasolinera, en Hialeah, se ve al sujeto que quedó captado en cámara y que la policía aún no ha podido identificar. Según nos dijo la administradora de la estación de servicio: todo fue por un cigarro.

Madeline Quesada, administradora de la gasolinera

El llegó por la ventanita. Venía caminando, llegó por la ventanita. Pido un cigarro y el muchacho le pidió su identificación, obviamente. Y él no la tenía y se puso como un loco[.

Primero, habría lanzado amenazas contra el empleado. Y después, descargo toda su furia contra la caja metálica de la ventanita. No una ni dos. Sino varias veces y cada vez con más fuerza. Como no pudo romperla, se le ocurrió otra idea. Lo intenta una vez, pero tampoco lo logra. Jala de nuevo. Y a la tercera va la vencida. Cae al suelo, pero no desiste y con la manguera de la bomba de gasolina golpea varias veces la puerta.

El incidente ocurrió la madrugada del 15 de junio, en la gasolinera ubicada en la intersección de la octava avenida del este y Hialeah drive.

Los daños materiales están valorados en más de mil 500 dólares.