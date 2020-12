Buscan embarcación desaparecida desde hace dos días

A petición de las autoridades de Bahamas, la Guardia Costera de Estados Unidos se encuentra activamente en operaciones de búsqueda y salvamento de una embarcación con aproximadamente 20 personas que debió haber llegado a Lake Worth Beach.

José Hernández, oficial portavoz Guardia Costera, dice:

“Nos dijeron que se habían ido de Bimini el lunes y que iban en camino hacia Lake Worth Florida”.

Según las autoridades se trataba de una embarcacion recreacional, “una embarcación azul y blanca tipo Mako Cuddy cabin de 29 pies y que aproximadamente había como 20 personas a bordo, no exactamente 20 , era un estimado”.

La guardia costera publicó un tuit señalando que Ya habían cubierto una distancia de búsqueda de 20.000 millas cuadradas por más de 43 horas.

La distancia entre Bimini y Lake Worrh Beach es relativamente corta, son 80 millas aproximadamente, pero para este capitán experimentado de embarcaciones, los problemas se pueden presentar.

Klaus Luhta, Capitán de embarcaciones, dice:

“Aunque es una corta distancia en agua con un barco recreacional como este uno puede enfrentar muchos problemas, las corrientes son fuertes y si el mar no tiene condiciones y entiendo que hubo olas de 10 pies ahí y lluvia, Todo esto puede llevar al barco en otra dirección”

“No sabemos exactamente la ubicación no tenemos comunicación con ellos entonces no sé si es parte que no tengan el equipo correcto y eso nos podría ayudar a nosotros en la búsqueda”.

Por ahora la operación sigue siendo la de búsqueda y rescate, pero a medida que pasan las horas, la operación puede cambiar.

“Si no los encontramos ese sería el próximo paso suspendemos la búsqueda hasta que el público nos pudiera dar más información”.

La guardia costera les pide a todas las personas que estén navegando que mantengan los ojos abiertos y cualquier información deben comunicarse al 3054156800.