Buscan al responsable de robarse gallinas en Hialeah

Alberto Pontones alimenta todos los días a sus queridas mascotas en su centro de trabajo, en el área de la de la 52 calle y la 35 avenida del Noroeste de Hialeah, donde le han permitido tenerlas por más de un año.

Alberto Pontones, dueño de estas mascotas, dice: “todas las mañanas yo llego me están esperando bajo la mata para darle comido y cuando me voy les vuelvo a dar”.

Sin embargo, este lunes se llevó una desagradable y triste sorpresa.

“Cuando vengo a darle comida veo unos pollos asustados de Canela y prieta. Revisamos las cámaras porque y se ve como viene a echarle comida lo saca de la propiedad le echa comida del otro lado y pone su trampa que estaba preparada y se roba los pollos”.

Leo Caffi, dueño Mde C Body Shop, que grabó el video, dijo que “eso no puede ser, robarle una mascota a mi amigo, y aunque estén afuera tienen su dueño, no pueden llevarse una cosa como coger mango bajito”.

Fueron sus amigos del negocio del frente los que captaron las imágenes del robo.

“Le echo comida lo preparo lo parqueo eso no puede ser el dueño lo adora a sus mascotas le da comida”.

Para Alberto, sus mascotas son muy importantes, porque lo trasladan hasta el lugar de su infancia en Pinar del Río, Cuba.

“Porque yo soy del campo, me crié en ese mundo, eso es lo que me gusta”.

Esta es la segunda vez que se llevan los pollitos de este joven en este garaje, por lo que ahora apela a la conciencia de este sujeto que los montó en su carro.

“Que le entregue eso, que haga llegar los pollitos a mi amigo. Está mal hecho que todo tiene su dueño aquí no está en las calles si lo pueden devolver porque tengo al gallo solo”.