Buscan al responsable de balear a una persona dentro de su casa en un complejo residencial de Palm Beach

Un tiroteo dejó a un hombre de 32 años sin vida el pasado sábado justo en una casa de Royal Palm Beach, informaron las autoridades.

La tranquila comunidad de casas ubicada en Nottingham Road con Crestwood Avenue en Royal Palm Beach fue donde el pasado sábado a las 3:30 de la tarde las autoridades acudieron a raíz de un tiroteo.

Según la policía al llegar a la casa ubicada en la cuadra 100 encontraron a un hombre de 32 años con varias heridas de bala que tuvo que ser llevado de inmediato al hospital en donde falleció.

El departamento de crímenes violentos con el uso de perros policías, investigaron la zona por horas hasta que indicaron que posiblemente el tirador conocía a la víctima.

“Mi esposo escuchó dos disparos, estábamos adentro, almorzando y yo dije: 'que pasó'. Porque este es un conjunto residencial donde hemos vivido hace cinco años, es muy tranquilo o sea lo que pasó más bien fue algo familiar no algo criminal de aquí de la zona”, dijo una vecina que no quiso ser identificada.

Las autoridades aún no han señalado los motivos del tiroteo y aún no tienen a ninguna persona bajo arresto.

Otra vecina que conocía a la víctima añadió: “esto es muy triste, el hombre era muy amable y mi esposo justo lo había saludado en la mañana ... esto no tiene nada que ver con crímenes, con malandros. Si no fue algo familiar, un novio creo que mató, algo de amantes, algo así no se”.

Las autoridades han señalado que la persona que disparó y la víctima se conocían y que no existe peligro para la comunidad. El caso está siendo investigando como un homicidio.