Buscan al asesino de un crimen no resuelto hace décadas

De los casos abiertos y sin resolver que tiene la oficina del alguacil del condado Broward, uno de los que más llamaba la atención de los detectives, era el de una mujer que recién acaba de ser identificada tras casi tres décadas, y todo gracias a la genealogía genética forense.

Por 24 años la mujer que aparece ahora en un boceto policial estuvo desaparecida. Su hermana Nancy Truppner recuerda que durante muchos años el tiempo transcurría “pensando, nos llamará, vendrá, (que) tristeza de saber, se habrá casado de nuevo, nosotros no sabemos”.

Después de una depresión postparto tras dar a luz a su segundo hijo, ella se fue sin dejar un solo rastro. “Y después de ese agosto ella se desapareció, nunca más volvió a a llamar”, relata la hermana.

Claudine Caro, vocera de la oficina del alguacil de Broward, explica que “fue una mujer que descubrieron asesinada y que había sido violada. La encontraron en un matorral de la US-27 en diciembre18 de 1998”.

“Me dio mucha tristeza porque la vimos cómo la encontraron, no se merecía eso”, cuenta la hermana.

Pero para atrapar a su asesino los detectives primero necesitaban saber su nombre. Ahora la víctima finalmente fue identificada como Eileen Truppner y el caso apenas empieza con la mitad del misterio resuelto.

“La genealogía genética forense, combinada con los estudios tradicionales de genealogía ayuda a los investigadores a resolver casos como este”, dice Claudine Caro, vocera de la oficina del alguacil de Broward.

“Me da pena lo que le pasó, mi corazón está roto porque yo no sé … me da pena, me da mucha pena”, dice la hermana.

Ahora, el objetivo es encontrar quién le quitó la vida a Eileen, sólo hasta ese momento, el misterio de casi tres décadas quedará resulto.

Los detectives le piden a la comunidad que cualquier persona que la haya conocido desde agosto hasta diciembre de 1998, por favor llame a la línea de alto al crimen del condado.

No importa que tan mínimo sea el detalle, las autoridades dicen que podría ayudar a resolver por completo este misterio y quien brinde información podría recibir una recompensa de hasta 5 mil dólares.