Buscan a un sospechoso de asalto armado en Hialeah que está prófugo de las autoridades

Diosvany Jiménez, de 52 años, y un cómplice que aún no ha sido arrestado, le quitaron el bolso a la víctima, mientras le apuntaban en la cabeza con un arma, justo frente a su casa. Desde su balcón, la esposa de la víctima lo vio todo y pudo tomarle una foto al auto de los presuntos asaltantes.

La víctima le dijo a la policía que antes de llegar a su casa, paso por un banco de Hialeah, para hacer una operación, y piensa que desde allí comenzaron a seguirlo.

Luego fue a una tienda, a pocos metros de distancia, en el ese lugar una cámara de vigilancia registró como los dos sujetos esperaron a que entrara y saliera del establecimiento, para luego salir detrás de él.

Pero las cosas no salieron como pensaban los presuntos delincuentes, pues la víctima no hizo una extracción, sino un depósito. Algo que tal vez ellos no sabían, por eso se llevaron una bolsa completamente vacía.

En corte, la fiscalía solicitó que se le negara el derecho a fianza a Jiménez, mientras continúa la búsqueda del segundo sospechoso.