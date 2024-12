Buscan a un hombre sospechoso de agresión sexual de un menor

La policía de Hialeah está pidiendo la ayuda del público para encontrar a un hombre que, según dicen, es buscado en relación con un caso de agresión sexual que involucra a un menor pequeño.

David Rojas Huamani, de 46 años, está relacionado con un caso de agresión sexual y abuso lascivo y obsceno de un menor de 7 años, dijo la policía de Hialeah el martes.

Huamani mide 5 pies 5 pulgadas, pesa 140 libras, tiene cabello castaño, ojos castaños y también se hace llamar David Crema, dijo la policía.

Según la ex compañera de apartamento del sospechoso, la investigación habría comenzado alrededor de un mes atrás. Pero ni ella ni las otras personas que alquilaban cuartos en el lugar sabían de lo sucedido.

"Tranquilo, relajado, nunca le miré algo extraño”, dice un excompañero de trabajo.

Conocidos de Rojas dicen que trabajó por 15 años en una empresa de granito para mesones de cocina muy cerca de Hialeah o Doral.

En una llamada que hizo desde un teléfono anónimo el otro día intentó despistar a las personas que vivían con él.

“Que porque lo buscaban y me dijo que era una bobería de riña de calle … no me dijo nada grave”., dice una excompañera de apartamento.

Si ha visto a Rojas o sabe dónde se encuentra,comuníquese con el Departamento de Policía de Hialeah al (305) 687-2525 o envíe una denuncia anónima a través de la línea de alto crimen de Miami Dade llamando a CrimeStoppers.