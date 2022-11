Buscan a sospechoso de intento de secuestro de una mujer

En video quedaron grabados los gritos de pánico y desesperación del momento en que, según la policía, intentaban secuestrar a una mujer.

La señora de 40 años caminaba por la avenida 19 del noroeste cerca de la calle 4 en la Pequeña Habana cuando un desconocido se le acercó por la espalda.

Yo escuché a la señora gritar y salí, grité, la estaba ahorcando, la tenía agarrada y se escuchaba feo la vos de ella aterrorizada, mordió el brazo del sujeto y lo pateó. Así logró liberarse, pero el hombre la agarró de nuevo.

“La agarró aquí y la quería llevar a la oscuridad. Ella peleó. Tenía moretones”, dice el testigo

Este video que hoy es evidencia crucial de la policía para localizar y arrestar al sospechoso fue grabado con la mara de seguridad de la casa de un hombre que fue testigo de lo ocurrido.

“Pero yo dije, son pareja, si me meto peligroso, yo me quede para ver si la soltaba, me quede dije le voy a gritar para ver si la suelta”, dice el testigo.

El hombre salió huyendo cuando escuchó lo gritos y la mujer de 40 años se marchó a su casa

La policía describe al sospechoso como: hispano, hombre de 5 pies y 7 pulgadas, complexión media, y se le vio llevando una camisa oscura de manga larga, pantalones cortos, botas de construcción y un sombrero. Su acento era posiblemente mexicano o guatemalteco

Hace tan solo dos semanas paso algo parecido. Una mujer gritaba pidiendo auxilio mientras corría por la calle mientras, según la policía, uN hombre intentaba secuestrarla.